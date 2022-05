Le Canada enverra plus de 20 000 obus de munitions d’artillerie à l’Ukraine

OTTAWA — Le Canada a procédé à l’achat de plus de 20 000 obus de munitions d’artillerie qui seront livrés à l’Ukraine, a annoncé mardi la ministre de la Défense nationale, Anita Anand.

Prenant la parole au Centre culturel ukrainien de Victoria, la ministre Anand a précisé que ces nouvelles munitions ont une valeur de 98 millions $. Cette somme sera prélevée sur les 500 millions $ d’aide militaire que le Canada a prévus au budget pour l’Ukraine cette année.

Selon la ministre, ces munitions représentent «exactement» ce qu’a demandé le gouvernement ukrainien à ses alliés.

Mme Anand a précisé qu’il s’agit de munitions standard de l’OTAN qui sont compatibles avec les armes fournies par le Canada et les autres pays membres à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe.

En avril, le Canada a livré quatre obusiers M777 à l’Ukraine. Ottawa a envoyé 130 millions $ en équipements militaires depuis le début de la guerre en février.

«L’aide canadienne va continuer d’affluer en Ukraine et l’on travaille jour et nuit pour fournir encore plus d’aide militaire», a-t-elle insisté.

Mme Anand a affirmé que le président russe Vladimir Poutine ne peut pas simplement repousser ses frontières comme il le veut et que le Canada continuera de soutenir l’Ukraine.

«L’invasion illégale et scandaleuse de l’Ukraine ne doit pas pouvoir réussir et elle ne réussira pas», a soutenu la ministre en soulignant que Kyiv demeure sous contrôle ukrainien et que l’ambassade canadienne a repris du service.

«Le Canada va continuer de soutenir l’Ukraine, a-t-elle promis. Les nations souveraines ne peuvent pas être rayées de la carte et le droit fondamental du peuple ukrainien à son indépendance et à son autodétermination ne peut être bafoué sans conséquences.»

Mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le premier ministre canadien Justin Trudeau lorsque les deux hommes se sont parlé.