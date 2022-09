Le Canada donne jusqu’à 28 millions $ au Pakistan, aux prises avec des inondations

OTTAWA — Le gouvernement fédéral égalera les dons des Canadiens qui viennent en aide à la population du Pakistan, aux prises avec une urgence humanitaire causée par de graves inondations.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé mardi que les dons faits d’ici le 28 septembre à l’un des 12 organismes d’aide qui composent la Coalition humanitaire seront égalés par Ottawa, jusqu’à un maximum de 3 millions $.

Le Canada enverra par ailleurs 25 millions $ supplémentaires au Pakistan pour répondre aux besoins immédiats et soutenir des projets de développement.

Des pluies diluviennes qui accompagnent la mousson ces trois derniers mois ont inondé plus d’un tiers du pays. La fourniture d’aliments et d’eau, les services d’assainissement des eaux usées et les programmes de santé d’urgence sont maintenant indispensables pour la population de ce pays.

Plus de 33 millions de personnes sont touchées dans le pays, et puisqu’une grande partie des terres agricoles sont inondées, le gouvernement pakistanais craint une pénurie alimentaire imminente.

Le ministre canadien du Développement international, Harjit Sajjan, est actuellement au Pakistan pour constater l’ampleur de la crise humanitaire et la réponse humanitaire sur le terrain.

«Nous ne pouvons pas oublier la population du Pakistan, en particulier les femmes et les filles qui ont été touchées de façon disproportionnée, indique le ministre Sajjan dans un communiqué. Nous continuons à chercher d’autres moyens de poursuivre nos efforts pour aider les personnes frappées par cette tragédie.»