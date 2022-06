Le Canada discute avec l’OTAN pour rehausser sa présence en Lettonie

Ottawa discute avec des alliés de la possibilité de renforcer une unité de combat dirigée par le Canada en Lettonie, alors que l’OTAN s’apprête à renforcer son front oriental avec la Russie.

L’ambassadeur de Lettonie au Canada a révélé la nature des discussions dans une entrevue à La Presse Canadienne, lundi, alors que le premier ministre Justin Trudeau se prépare à assister à Madrid au sommet de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), où la Russie et son invasion de l’Ukraine seront au cœur des préoccupations.

L’ambassadeur Kaspars Ozolins a indiqué lundi que l’objectif était d’ajouter plus de soldats et de capacités au groupement tactique de 2000 militaires que le Canada dirige en Lettonie depuis 2017, afin de dissuader Moscou d’une nouvelle agression dans la région.

Le groupement tactique en Lettonie est l’un des quatre groupements tactiques de l’OTAN créés en 2017 dans les pays baltes et en Pologne. L’Allemagne dirige un groupement tactique en Lituanie, le Royaume-Uni en commande un autre en Estonie, et les États-Unis sont responsables d’un groupement en Pologne.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a confirmé lundi que les quatre groupements tactiques seront rehaussés pour atteindre le niveau de «brigade», ce qui implique de doubler le nombre de militaires affectés à chacun.

L’Allemagne et la Grande-Bretagne ont toutes deux récemment déclaré qu’elles étaient prêtes à diriger des unités de combat plus importantes en Lituanie et en Estonie. L’ambassadeur Ozolins espère donc que le Canada annoncera quelque chose de similaire lors du sommet de l’OTAN en Espagne cette semaine.