Le Canada a toujours des contacts avec le gouvernement russe

MONTRÉAL — Le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé, vendredi à Montréal, que des contacts ont toujours lieu entre le Canada et le gouvernement russe.

Interrogé sur le maintien des activités de l’ambassade canadienne à Moscou, M. Trudeau a d’abord réitéré qu’il était toujours important «de garder les communications ouvertes pour chercher une fin à cette guerre illégale que la Russie est en train de mener contre l’Ukraine».

Réitérant l’appui indéfectible du Canada envers l’Ukraine, le premier ministre a déclaré qu’il est nécessaire «rester ferme contre la Russie», mais que pour y arriver, «c’est aussi très important de pouvoir garder les lignes de communication ouvertes et garder des contacts avec la population russe qui, elle, a énormément de questions et de préoccupations malgré toute la propagande russe sur ce qui est en train de se passer en Ukraine».

Il a ensuite ajouté que le Canada va «continuer d’essayer de garder les lignes de dialogue, de communications, ouvertes avec les Russes et même avec l’État russe».

Questionné sur l’existence ou non de tels contacts avec l’État russe, M. Trudeau a alors affirmé que l’on «continue de communiquer avec les gens dans la région. On continue de parler aux Russes dans la société civile, y compris, oui, il y a toujours des contacts entre les différents gouvernements à des plus bas niveaux.»

Les États-Unis et plusieurs pays européens ont expulsé des diplomates russes dans la foulée de la guerre avec l’Ukraine. La Russie a répliqué chaque fois ou promis de le faire en guise de représailles. Le Canada, toutefois, demeure un des pays à avoir maintenu les lignes de communications diplomatiques intactes.

Justin Trudeau a fait ces remarques alors qu’il participait à l’annonce d’un investissement de 180 millions $ par le géant pharmaceutique Moderna pour la construction d’une usine de vaccins dans la région de Montréal.