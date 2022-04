L’audience sur la révision de la détention préventive de Pat King est ajournée

OTTAWA — L’audience pour réexaminer la détention préventive de l’organisateur du convoi d’Ottawa Pat King a pris fin brusquement et de manière inattendue, mercredi, après seulement quelques heures.

Les avocats de M. King étaient en Cour supérieure de l’Ontario pour demander une révision de la décision de maintenir leur client en détention jusqu’à la tenue de son procès. La Cour avait commencé à entendre mercredi matin les arguments des parties, à Ottawa.

Les détails concernant ces nouveaux développements dans la procédure font l’objet d’une ordonnance de non-publication et ne peuvent pas être communiqués en dehors du tribunal. La Cour supérieure a également interdit toute publication sur la raison de l’ajournement soudain, mercredi, au moins jusqu’à la reprise de l’audience jeudi.

Pat King était un acteur clé de la manifestation, devenu siège de trois semaines, contre les mesures sanitaires liées à la COVID-19 et le gouvernement fédéral. Les manifestants avaient envahi le cœur d’Ottawa à la fin du mois de janvier, bloquant des rues et faisant résonner leurs klaxons à toute heure du jour et de la nuit.

M. King fait face à 10 chefs d’accusation liés à son implication, notamment méfait, intimidation, entrave au travail des policiers et désobéissance à une ordonnance du tribunal.

Un tribunal avait refusé le 25 février de lui accorder une libération sous caution.

Pat King est apparu mercredi fraîchement rasé, vêtu d’un jeans, d’une chemise grise et d’un gilet beige, avec les cheveux attachés.

Ces audiences devaient à l’origine durer deux jours.