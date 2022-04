La Torontoise Mattea Roach poursuit sa route à «Jeopardy!», avec un 18e gain

MONTRÉAL — La championne canadienne de «Jeopardy!», Mattea Roach, a poursuivi son impressionnante séquence de victoires au jeu-questionnaire américain, jeudi.

Ce 18e gain permettra à la joueuse de 23 ans d’affronter une autre paire d’adversaires, vendredi, alors qu’elle est sur le point de monter dans le classement des meilleures victoires consécutives.

Elle a actuellement la huitième plus longue séquence de victoires de l’histoire du programme, mais une de plus la placerait à égalité avec David Madden, de 2005, et Jason Zuffranieri, de 2019.

Le champion de «Jeopardy!» devenu animateur Ken Jennings détient le record, avec 74 victoires consécutives en 2004.

Lors de l’épisode de jeudi, Mme Roach a gagné 42 001 $ US, ce qui porte ses gains cumulés à 438 183 $ US.

Elle a également assuré sa place au Tournoi des champions de l’émission, qui sera diffusé l’automne prochain.

La jeune participante de 23 ans vit à Toronto, mais elle a souligné à l’émission qu’elle a passé son enfance et une partie de son adolescence à Halifax, et qu’elle a également vécu à Calgary et à Moncton, au Nouveau-Brunswick.