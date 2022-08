La stabilité de la météo facilite la lutte contre les feux de forêt en C.-B.

Les équipes qui luttent contre le feu de forêt qui a forcé l’évacuation de plus de 500 propriétés dans le sud de l’Okanagan, en Colombie-Britannique, profitent des vents calmes et des conditions météorologiques stables pour renforcer les lignes de feu.

Le BC Wildfire Service affirme que le feu de forêt couvre 68 kilomètres carrés au sud-ouest de Penticton, la majeure partie de la croissance récente étant due aux allumages planifiés nécessaires pour créer les lignes de contrôle.

Une mise à jour du service des incendies de forêt indique que les lignes de contrôle nouvellement créées «tiennent bien».

L’un des objectifs principaux est de poursuivre les travaux de nettoyage le long de l’autoroute 3A dans le but de rouvrir la route reliant Keremeos et la communauté évacuée d’Olalla aux villes plus au nord.

Les équipes surveillent de près les conditions météorologiques alors qu’une tempête approche de l’État de Washington, apportant des averses plus tard cette semaine et possiblement des éclairs mercredi.

Le service des incendies de forêt a enregistré 564 incendies depuis le début de la saison, dont 58 au cours des sept derniers jours. Il répertorie le danger d’incendie comme étant élevé à extrême sur l’île de Vancouver, dans toute la côte de la Colombie-Britannique et dans le sud de la province.

Sur les huit incendies de forêt dignes de mention qui brûlent actuellement à Kamloops et dans le sud-est, seul l’incendie près de Penticton continue d’empêcher les résidents de rentrer chez eux.

Aucun des sept autres n’a augmenté de manière significative ces derniers jours et le site Web du service des incendies de forêt indique que le feu d’environ trois kilomètres carrés dans les prairies au nord-ouest de Kamloops est désormais répertorié comme «en cours», permettant aux équipes de terminer la construction de lignes de contrôle.

Les incendies de forêt dignes d’intérêt sont soit très visibles, soit elles constituent une menace pour les personnes ou les propriétés.