La santé publique en Ontario refuse de reporter un peu l’abandon du masque à l’école

TORONTO — Le médecin-hygiéniste en chef de l’Ontario a demandé aux écoles qui souhaitaient repousser l’abolition du masque obligatoire et d’autres mesures sanitaires restantes de se conformer à la date fixée par le gouvernement.

Le port du masque obligatoire devrait prendre fin dans la plupart des milieux lundi prochain en Ontario. Mais un certain nombre de conseils scolaires avaient demandé la permission de maintenir le port du masque dans les écoles un peu plus longtemps. On plaidait alors les faibles taux de vaccination chez les enfants de cinq à onze ans, et la nécessité de prévenir les éclosions de COVID-19 au retour de la semaine de relâche lundi prochain.

Le premier ministre Doug Ford a déclaré plus tôt ce mois-ci que les conseils scolaires devaient se conformer aux directives lancées par le médecin-hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore.

Et dans une lettre envoyée jeudi, le docteur Moore a rappelé aux conseils scolaires qui avaient demandé un sursis que le masque ne serait plus obligatoire lundi dans les écoles.

«Avec le pic d’Omicron derrière nous, l’Ontario a pu franchir prudemment et progressivement ses étapes de déconfinement», a écrit M. Moore dans la lettre, qui a été partagée en ligne par le Conseil scolaire du district de Toronto.

«Alors que nous continuons sur cette voie, nous sommes en mesure d’adopter une approche plus équilibrée et à plus long terme de la réponse de la province à la pandémie, y compris dans les écoles de l’Ontario, en supprimant bon nombre des mesures d’urgence qui ont été mises en place au cours des deux dernières années.»

Une demande de sursis avait été faite notamment par le Conseil scolaire du district de Toronto, le Conseil scolaire catholique de Toronto et le Conseil scolaire public de la région de Waterloo. Le Conseil scolaire de Hamilton-Wentworth a également indiqué que ses administrateurs avaient adopté une motion visant à prolonger cette mesure sanitaire jusqu’au 1er avril.

Tout de même «fortement recommandé»

Le Conseil scolaire du district de Toronto, le plus important de la province, indique toutefois qu’à compter de la semaine prochaine, le port du masque sera «fortement encouragé» dans ses écoles, même s’il ne sera plus obligatoire en vertu des directives gouvernementales.

Le conseil rappelle aussi que des masques seront toujours disponibles, sur demande, pour le personnel et les élèves, et que «les milieux seront inclusifs pour tous», masqués ou non. «Nous reconnaissons que l’adaptation à cette nouvelle réalité prendra du temps et que tout le monde n’aura pas le même niveau de confort lorsque les mesures seront levées», a indiqué le conseil dans un communiqué.

«C’est normal de ressentir de l’anxiété au cours des semaines à venir, et c’est aussi normal d’être excités et remplis d’espoir. Faites ce qui vous met à l’aise pendant cette période (de transition) et respectez les choix individuels des autres.»

D’autres mesures de santé publique appliquées dans les écoles et les garderies, comme les bulles-classes et la distanciation, doivent également être levées lundi en Ontario. Les politiques de vaccination du personnel avaient déjà été supprimées pour les conseils scolaires de la province au début du mois.

Les experts qui conseillent le gouvernement ontarien sur la COVID-19 et une coalition d’hôpitaux pour enfants avaient réclamé que le port du masque demeure obligatoire plus longtemps dans les écoles.

Certaines écoles privées, qui ont un statut d’entreprises ou d’organismes sans but lucratif, indépendamment du ministère de l’Éducation, choisissent de maintenir le masque pour le moment. Certains établissements d’enseignement postsecondaire prolongent eux aussi le port du masque obligatoire, jusqu’à la fin de la session d’hiver.

La Ville de Toronto a également annoncé que le masque continuera d’être porté par le personnel des garderies gérées par la Ville lors des interactions avec les enfants, les familles et les autres membres du personnel.

Les bilans en baisse constante

L’Ontario signalait vendredi 615 hospitalisations liées à la COVID-19, ainsi que 193 patients aux soins intensifs. Il s’agit de légères baisses de 29 hospitalisations et de six patients aux soins intensifs depuis la veille.

On rapportait par ailleurs huit nouveaux décès de la COVID-19.

Les données provinciales montrent 2502 nouvelles infections, mais le médecin-hygiéniste en chef rappelle que le nombre réel est probablement plus élevé, car l’accès aux tests PCR est restreint.

Environ 7 % des foyers de soins de longue durée de la province signalaient des éclosions actives de COVID-19.