The Associated Press

LONDRES — La reine Elizabeth II fête son 96e anniversaire de naissance en privé ce jeudi, se retirant au cottage Wood Farm du domaine de Sandringham situé près de la mer, dans l’est de l’Angleterre.

L’anniversaire d’Elizabeth II intervient pendant l’année de son jubilé de platine qui marque ses 70 ans de règne.

Des célébrations publiques auront lieu du 2 au 5 juin; quatre jours de festivités ont été programmés pour coïncider avec l’anniversaire officiel de la monarque.

Après s’être remise d’un épisode de COVID-19 plus tôt cette année, la reine a limité ses apparitions publiques en raison de problèmes de mobilité qui n’ont pas été spécifiés.

Elizabeth II a reçu un cadeau d’anniversaire en avance la semaine dernière, lorsque son petit-fils, le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, lui ont rendu une visite conjointe pour la première fois depuis qu’ils se sont éloignés des fonctions royales et ont déménagé aux États-Unis en 2020. En entrevue au réseau de télévision NBC, Harry a déclaré que sa grand-mère était en grande forme.

Elizabeth II a passé une grande partie des deux dernières années au château de Windsor, à l’ouest de Londres, où elle s’est réfugiée pendant la pandémie de COVID-19.

Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis le décès du prince Philip, son conjoint pendant plus de 70 ans. Le mois dernier, la reine a assisté à un service pour Philip à l’abbaye de Westminster.