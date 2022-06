La reconstruction de Lytton, ravagé par un incendie de forêt, débuterait en septembre

OTTAWA — La reconstruction dans le village ravagé par les incendies de Lytton, en Colombie-Britannique, devrait commencer en septembre, selon le ministre de la Sécurité publique de la province.

Ce serait 15 mois après qu’un incendie de forêt incontrôlable a balayé et brûlé 90% de la communauté. Mike Farnworth et le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair, ont qualifié la réponse des deux ordres de gouvernement de rapide et expéditive.

«C’est frustrant pour les gens de Lytton, nous le comprenons parfaitement», a déclaré M. Farnworth.

Les deux ministres ont tenu vendredi la quatrième d’une série de cinq réunions pour discuter du changement climatique et de la réponse aux catastrophes comme les incendies de forêt et les inondations en Colombie-Britannique l’année dernière.

M. Blair a annoncé qu’Ottawa envoyait un paiement anticipé de 207 millions $ à la province tandis que le gouvernement finalise l’examen des demandes au fonds fédéral d’aide aux sinistrés pour les communautés touchées par la saison des incendies de forêt. La demande complète est plus du double.

Il a reconnu que le système consistant à faire une demande et à attendre une réponse affecte la rapidité avec laquelle les gouvernements peuvent réagir.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec eux pour déplacer l’argent le plus rapidement possible afin qu’ils puissent commencer cette reconstruction, a déclaré M. Blair. Les gens attendent de l’aide.»

M. Blair a constaté les dégâts en visitant Lytton le mois dernier et a rencontré des habitants qui sont toujours dans des logements temporaires près d’un an après l’incendie de forêt du 30 juin 2021.

Mais avant que la reconstruction des maisons puisse commencer, a dit M. Farnworth, des travaux doivent être effectués pour évaluer les problèmes environnementaux, éliminer les débris et réparer l’autoroute.

«Il ne s’agit pas seulement des lots non plus, il s’agit également de tous les services publics», a-t-il déclaré, y compris les services téléphoniques et internet, l’électricité et les services municipaux.

La communauté a mis en place un plan à court terme et travaille actuellement sur une planification à plus long terme.

«La réalité est que la récupération prend du temps, cela peut prendre un bon moment», a-t-il déclaré.

Le gouvernement fédéral a prévu plus de 5 milliards $ pour financer les coûts du nettoyage après une catastrophe en Colombie-Britannique.

Pendant ce temps, la Colombie-Britannique finalise toujours les demandes de financement en cas de catastrophe liées aux «rivières atmosphériques» consécutives qui ont provoqué des inondations généralisées dans l’intérieur de la province en novembre.

Le gouvernement fédéral attend un rapport d’un groupe qui cherche à concevoir un programme national d’assurance contre les inondations visant à réduire les coûts éventuels du nettoyage après sinistre et à offrir aux propriétaires de maisons et d’entreprises une protection dans les zones inondables.

En mars, M. Blair a déclaré qu’il attendait le rapport au printemps, mais vendredi, il a déclaré qu’il n’était pas terminé.