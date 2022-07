La pêche commerciale à la morue est suspendue pour un an dans le nord du golfe

FREDERICTON — La ministre fédérale des Pêches a annoncé une fermeture d’un an de la pêche commerciale à la morue dans le nord du golfe du Saint-Laurent.

Joyce Murray affirme que les stocks de morue de la région risquent de subir de graves dommages et que la cessation des activités est nécessaire pour les reconstituer.

Dans un communiqué, Mme Murray affirme que le plan de gestion d’un an permettra aux jeunes poissons du stock d’atteindre la maturité.

Elle dit qu’en raison de l’importance culturelle de la morue pour les habitants du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, une pêche récréative se poursuivra avec une saison réglementée et des limites quotidiennes.

Le syndicat des Travailleurs unis de la pêche et de l’alimentation (FFAW) se dit profondément déçu de la fermeture d’un an et dit que cela nuit à une région en difficulté.

Le syndicat affirme que la ministre des Pêches continue de laisser le vrai problème – la surpopulation de phoques – devenir incontrôlable.