La pandémie a été dure pour la santé mentale des directions d’écoles

MONTRÉAL — La pandémie a frappé de plein fouet la santé mentale et le bien-être de ceux et celles qui dirigent les établissements d’enseignement du Québec, révèle une enquête dévoilée dans le cadre du 89e congrès de l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (ACFAS).

«Désintéressement», «démotivation», «désengagement» et «découragement» ne sont que quelques-uns des mots qui ont été utilisés par les participants à l’étude pour décrire leur réalité pendant la pandémie.

«J’ai des moments (…) d’anxiété, de stress, a confié une participante. Je me suis questionnée carrément sur ma vie.» La même personne a ensuite révélé avoir été au bord des larmes dans son bureau, ce qui ne lui était arrivé qu’une poignée de fois en 12 ans de carrière.

Un autre participant a vécu des choses similaires. «J’ai vu (une) montagne énorme que je suis pas capable de franchir (…), a-t-il dit. J’étais dans mon bureau, puis j’avais les larmes aux yeux. (…) C’est impossible, je n’y arriverai pas, ce n’est pas faisable ce qu’ils nous demandent. (…) On accueillait des enfants qui avaient peur, des parents qui avaient peur, des membres du personnel qui avaient peur, mais il fallait être debout, solide, confiant, ça, j’ai trouvé ça difficile, on n’a jamais arrêté.»

Le professeur Emmanuel Poirel, de l’Université de Montréal, et ses collègues ont demandé à 1157 directions et directions adjointes de répondre à un questionnaire en ligne en 2019. Vingt participants (six hommes et 14 femmes) ont ensuite été rencontrés sur Zoom en mars et en avril 2021. Seize d’entre eux travaillaient dans une école primaire et quatre dans une école secondaire.

Les directrices et directeurs interrogés dans le cadre de cette étude ont évoqué une «surcharge cognitive» et une «charge de travail (…) beaucoup plus importante» cette année, par exemple quand «40 personnes (…) veulent te parler en même temps puis tu n’es pas capable de les suivre».

Ce n’est pas tant le nombre d’heures de travail qui a augmenté, ont dit certains, que «l’intensité des heures». Un participant a précisé que «c’est la nature du travail que j’ai à faire qui m’a surchargé c’est pas la quantité»; un autre a décrit un travail «envahissant».

Certains ont dit s’être sentis comme s’ils étaient «de garde», avec un téléphone qui «peut sonner à tout moment», y compris le soir et la fin de semaine. «C’est tout le temps notre temps personnel (…) qui lève», a dit un participant à l’enquête.

La profession de directeur ou directrice d’établissement d’enseignement est reconnue pour être très exigeante, voire éprouvante, ont rappelé les chercheurs. Lors d’une enquête différente menée entre novembre 2019 et janvier 2020, donc bien avant l’impact de la pandémie, 98 % des participants assuraient déjà travailler «intensément», 92 % avaient dit travailler «très vite» et 87 % considéraient que leur travail était très exigeant émotionnellement.

La pandémie semble avoir eu pour effet d’exacerber la situation. Les heures supplémentaires ont doublé depuis le début de la crise sanitaire, les directions travaillent davantage le soir, et 93 % d’entre elles ont admis ressentir des émotions négatives en lien avec leur travail.