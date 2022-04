La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, est au Pentagone jeudi

WASHINGTON — La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, se rend au Pentagone jeudi pour rencontrer son homologue américain, Lloyd Austin, alors que la guerre en Ukraine insuffle une nouvelle urgence dans les priorités militaires transfrontalières des deux voisins nord-américains.

Les mesures pour contrer l’agression russe, les dépenses du Canada au sein de l’OTAN et la modernisation du NORAD seront probablement en tête de liste de l’ordre du jour de ces discussions au Pentagone.

Mme Anand et M. Austin s’étaient rencontrés pour la dernière fois il y a deux jours seulement, lors de réunions militaires de haut niveau en Allemagne.

L’invasion non provoquée de l’Ukraine par Vladimir Poutine a suscité des inquiétudes quant à la capacité du continent nord-américain à se défendre contre des missiles à longue portée développés par la Russie et la Chine.

Certains observateurs, mais aussi des commandants militaires canadiens, estiment que le NORAD est aujourd’hui très obsolète et mal équipé pour protéger l’Amérique du Nord contre les menaces des temps modernes.

L’effort de modernisation coûtera certainement très cher, même si les 8 milliards $ sur cinq ans en dépenses militaires promis dans le dernier budget du gouvernement canadien sont en deçà de l’objectif de financement des pays membres de l’OTAN.

«Nous sommes ravis de pouvoir accueillir ici (la ministre Anand) au Pentagone, elle et son personnel», déclarait mercredi le porte-parole du département américain de la Défense, John Kirby, lors du point de presse quotidien.

«Comme vous l’imaginez, il y aura beaucoup de choses à discuter. Évidemment, ce qui se passe en Ukraine, mais aussi nos responsabilités partagées au NORAD, dans l’Arctique, l’Indo-Pacifique — il y a beaucoup de sujets à l’ordre du jour.»

Les responsables militaires préviennent depuis des années que le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), un système des années 1980 partagé par les États-Unis et le Canada, serait incapable de détecter les menaces les plus dangereuses posées par des missiles hypersoniques et à longue portée.

Les deux pays promettent depuis longtemps de faire le nécessaire pour moderniser le système de défense et le faire entrer dans le XXIe siècle. En août dernier, M. Austin et le prédécesseur de Mme Anand, Harjit Sajjan, avaient reconnu la nécessité d’agir au plus tôt.

«Nous réaffirmons notre engagement à appuyer la capacité du NORAD à détecter et à dissuader les menaces aérospatiales et à se défendre contre elles, ainsi qu’à détecter les menaces maritimes pour l’Amérique du Nord, aujourd’hui et à l’avenir, indiquaient-ils dans une déclaration conjointe.

«En particulier, le NORAD doit être en mesure de détecter et d’identifier ces menaces plus tôt et d’y réagir plus rapidement et de façon plus décisive, y compris les menaces aérospatiales qui traversent nos approches nordiques.»