La grippe aviaire a tué 1,7 million d’oiseaux d’élevage au Canada

CALGARY — Les producteurs canadiens de volaille et d’œufs ont maintenant perdu plus de 1,7 million d’oiseaux d’élevage à cause d’une souche hautement contagieuse de la grippe aviaire.

Les derniers chiffres sont fournis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, qui indique que le décompte comprend à la fois les oiseaux morts du virus et les oiseaux qui ont été euthanasiés sans cruauté pour empêcher la propagation de la maladie.

L’Alberta est la province la plus durement touchée, avec 900 000 oiseaux morts et 23 fermes touchées. L’Ontario est le deuxième plus durement touché, avec 23 fermes touchées et 425 000 oiseaux morts.

Au Québec, 225 000 oiseaux ont été affectés dans six installations.

La souche de grippe aviaire qui touche actuellement les éleveurs de poulets et de dindons partout en Amérique du Nord peut se propager facilement chez les oiseaux sauvages et domestiques.

Les agriculteurs sont encouragés à garder leurs oiseaux à l’intérieur, à restreindre le nombre de visiteurs et à renforcer les mesures de biosécurité pour aider à stopper la propagation.