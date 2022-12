La députée torontoise Marit Stiles devrait prendre la tête du NPD en Ontario

TORONTO — La députée torontoise Marit Stiles devrait bientôt prendre les fonctions de cheffe du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario — ainsi que celles de cheffe de l’opposition officielle à Queen’s Park.

Le parti a annoncé mardi que la députée Stiles avait été la seule candidate à avoir rempli à temps toutes les conditions pour participer à la course à la direction, ce qui pave la voie à un vote de confirmation des membres.

Si une majorité des membres du parti se prononcent en faveur, Mme Stiles deviendra cheffe du NPD et de l’opposition officielle à l’Assemblée législative, en remplacement d’Andrea Horwath, qui avait démissionné le soir des élections en juin dernier.

Mme Stiles, qui représente la circonscription de Davenport, à Toronto, a déjà été conseillère scolaire, porte-parole de l’opposition néo-démocrate en matière d’éducation et présidente du NPD fédéral.

Andrea Horwath, qui a été élue mairesse de Hamilton le mois dernier, dirigeait le NPD en Ontario depuis 2009. Elle l’avait fait passer du statut de troisième parti à celui d’opposition officielle en 2018; mais quatre ans plus tard, en juin dernier, le NPD a fait élire moins de députés à Queen’s Park.

Le parti exigeait que les candidats à la chefferie recueillent les signatures de 100 membres, dont au moins la moitié provenant de femmes, de personnes de genres divers ou non binaires, et le quart de «groupes méritant l’équité» tels que les personnes noires ou autochtones.

La candidature de Mme Stiles a été appuyée par huit collègues du caucus. Malgré un certain intérêt pour la chefferie et des dépôts partiels d’autres candidats potentiels, Mme Stiles était la seule à remplir toutes les conditions lundi soir pour devenir candidate à la direction, y compris la collecte d’une somme de 55 000 $.

Jusqu’à la date limite de lundi, ses collègues Sol Mamakwa, Chris Glover, Wayne Gates et Jill Andrew avaient envisagé de se présenter, mais ils ont tous finalement décliné.

La présidente du NPD de l’Ontario, Janelle Brady, a indiqué dans un communiqué que Marit Stiles travaillera sans relâche en vue des prochaines élections pour former un gouvernement «qui place les travailleurs au cœur de tout ce que nous faisons».

«Ensemble, avec Marit, nous travaillerons pour construire un parti et une campagne électorale de 2026 avec un espace pour les travailleuses et les travailleurs, les progressistes, les Ontariens racialisés et méritant l’équité, et les jeunes», a écrit Mme Brady.

«Marit peut donner de l’espoir aux gens et unir la province pour vaincre Doug Ford — pour rendre la vie abordable et reconstruire et améliorer les soins de santé et l’éducation.»

Le premier ministre progressiste-conservateur Doug Ford a déjà félicité Mme Stiles sur Twitter. «J’ai hâte aux nombreux débats animés alors que nous nous efforçons tous les deux de faire de l’Ontario le meilleur endroit où vivre, travailler et élever une famille», a-t-il écrit.

Depuis le départ de Mme Horwath, en juin, c’est le vétéran député Peter Tabuns qui est chef par intérim du NPD en Ontario.