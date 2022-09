Justin Trudeau multiplie les rencontres avec ses homologues à Londres

LONDRES — Le premier ministre Justin Trudeau a rencontré son homologue britannique dimanche alors que les dirigeants mondiaux convergeaient vers Londres pour les funérailles de la reine Élisabeth II lundi.

M. Trudeau était au «10 Downing Street» en début d’après-midi, où il a rencontré Liz Truss.

On l’a vu arriver peu après 13 h et partir environ 40 minutes plus tard.

En matinée, M. Trudeau avait rencontré le premier ministre australien Anthony Albanese dans un hôtel de Londres.

Justin Trudeau a affirmé qu’ils se réunissaient à l’occasion d’un moment de «réflexion et de condoléances», mais que les deux dirigeants avaient également des questions importantes à discuter. La guerre actuelle en Ukraine figurait en tête de l’ordre du jour de la réunion.

«Le Royaume-Uni et le Canada ont été deux des soutiens les plus ardents à l’Ukraine. Nous nous sommes tenus pour freiner les actions illégales de la Russie qui se commet de plus en plus de crimes de guerre», a déclaré M. Trudeau.

Il souhaite que la Russie et son président, Vladimir Poutine soient tenus responsables des crimes de masse commis sur le sol ukrainien depuis le début de l’invasion.

«Vladimir Poutine, ses partisans et l’armée russe doivent être tenus responsables des atrocités qui ont été commises et continuent de l’être en Ukraine», a ajouté M. Trudeau.

Le premier ministre canadien et Mme Truss ont aussi discuté de la spirale inflationniste et des négociations sur un libre-échange entre le Canada et le Royaume-Uni

La rencontre entre M. Trudeau et M. Albanese s’est déroulée dans un hôtel de Londres. Le Canadien a laissé entendre que la réunion inclurait des discussions sur les changements climatiques, les questions géopolitiques et la croissance économique.

Le premier ministre canadien se joindra en soirée au président des États-Unis, Joe Biden, et à d’autres dirigeants mondiaux lors d’une réception organisée par le roi Charles III au palais de Buckingham.

Il terminera sa journée en rencontrant le premier ministre de l’Ukraine, Denys Chmyhal.