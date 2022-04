Jour de la Terre: une marche à Montréal pour réclamer la fin des énergies fossiles

MONTRÉAL — Une mobilisation à l’occasion du Jour de la Terre se tient vendredi après-midi au centre-ville de Montréal.

Quelques centaines depersonnes ont répondu à l’invitation de plusieurs organismes qui revendiquent le bannissement des énergies fossiles et la taxation de la richesse pour la «réinvestir dans le filet social».

Les organisateurs soutiennent que la crise climatique accentue les inégalités sociales.

«Inégalités et climat déréglé: le saccage par les riches et les banquiers, c’est assez!», a pour titre la manifestation organisée par Greenpeace, la Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP), la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES) et les élèves du secondaire de Pour le futur.

Les participants se sont rassemblés devant l’hôtel de ville de Montréal avant de prendre part à une marche jusqu’à la Tour de la Bourse où des discours sont prévus.

Le Jour de la Terre cette année survient environ trois semaines après la présentation du dernier rapport du GIEC. Celui-ci prévient qu’il reste trois ans pour freiner les émissions de gaz à effet de serre afin de limiter la hausse de la température à 1,5 degré Celsius.

Le thème de la campagne de cette journée en 2022 est «Guérissons ensemble» et met de l’avant l’éco-anxiété vécue par plusieurs en raison des changements climatiques.

Plusieurs actions concertées sont aussi prévues vendredi dans différentes villes du Québec.

