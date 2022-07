IPÉ: le premier ministre King procède à un important remaniement ministériel

CHARLOTTETOWN — Le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, procède à un important remaniement du cabinet de son gouvernement progressiste-conservateur.

Mark McLane fait son entrée au cabinet en tant que ministre des Finances. Il prend ainsi la succession de Darlene Compton qui devient ministre de l’Agriculture, ministre de la Sécurité publique et ministre de la Justice, de même que procureure générale de l’Île-du-Prince-Édouard.

Cory Deagle devient lui aussi un nouveau membre du cabinet. Il prend la place de James Aylward comme ministre des Transports.

À l’instar de M. Aylward, Brad Trivers quitte aussi le cabinet après trois ans en tant que ministre. Il a détenu les portefeuilles de l’Éducation, de l’Environnement et du Changement climatique et du Développement social et de l’Habitation. Ce dernier ministère est maintenant dirigé par Matthew MacKay.

Quant à Bloyce Thompson, il est désormais ministre du Développement économique, du Tourisme et de la Culture.

Le premier ministre King est pour sa part ministre des Affaires intergouvernementales, ministre responsable des Relations avec les Autochtones et ministre responsable des Affaires acadiennes et francophones.