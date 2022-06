Information: d’avantage de Québécois font usage des réseaux sociaux

QUÉBEC — Un enquête démontre l’usage croissant par les adultes québécois des réseaux sociaux pour s’informer sur l’actualité, bien qu’ils aient davantage confiance au contenu des médias traditionnels.

Les résultats de l’enquête publiée mercredi par l’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval indiquent que pour 33 % des adultes, les réseaux sociaux sont la principale source pour s’informer sur l’actualité. Cette proportion s’élève à 50 % chez les répondants âgés de 25 à 34 ans et de 67 % chez ceux âgés de 18 à 24 ans.

Néanmoins, l’enquête signale que 67 % des Québécois font confiance aux nouvelles et aux actualités diffusées sur les médias traditionnels, comme la presse écrite, la radio et la télévision alors qu’à peine 25 % font confiance à celles publiées sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, la télévision demeurait la source d’information la plus souvent utilisée pour s’informer sur l’actualité chez 64 % des adultes québécois.

L’enquête signale que 78 % des adultes québécois utilisent un ou plusieurs réseaux sociaux, mais que c’est la plateforme Facebook qu’ils utilisent le plus, à 85 %. Facebook est aussi le réseau social le plus populaire pour le travail.

Les adultes consacrent en moyenne plus de trois heures et demie par jour aux réseaux sociaux; 41 % y passent de une à trois heures, 26 % de trois à six heures et 13 % y passent quotidiennement plus de six heures.

Le porte-parole des enquêtes NETendances à l’Académie de la transformation numérique, Bruno Guglielminetti, a observé dans les résultats de l’enquête que 30 % des adultes québécois ont mentionné avoir souvent de la difficulté à se déconnecter des médias sociaux, une proportion qui bondit à 54 % chez les jeunes âgés de 18 à 34 ans.

Enfin, l’enquête permet d’apprendre que 30 % des adultes québécois ont l’habitude d’écouter des balados, en particulier ceux âgés de 18 à 44 ans, les diplômés universitaires et les hommes. Les thématiques les plus écoutées sont la musique, les nouvelles et les actualités de même que la télévision et les films.