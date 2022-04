Inflation:Legault estime qu’il en fait assez, mais fait miroiter d’autres engagements

GASPÉ, Qc — Les Québécois étranglés par la hausse du coût de la vie devront patienter: le gouvernement caquiste juge qu’il en a fait assez pour les aider jusqu’à maintenant.

Le premier ministre François Legault a néanmoins laissé entendre mercredi qu’il faudrait éventuellement faire d’autres efforts pour sauvegarder le pouvoir d’achat des contribuables, en cette période d’inflation galopante.

«On en a fait suffisamment jusqu’à maintenant», a-t-il déclaré en conférence de presse en anglais à Gaspé, dans le cadre d’une tournée dans l’Est du Québec.

Il a toutefois reconnu que le portefeuille des Québécois est «très affecté» par l’inflation dans les secteurs de l’alimentation, du logement et de l’essence.

«Donc il faut continuer à aider», a ajouté le chef caquiste, laissant ainsi entendre que d’autres mesures pourraient suivre.

Elles seraient cependant présentées au cours de la campagne électorale de l’automne prochain, à titre d’engagements, selon ce qu’il a semblé suggérer, car il s’attend à ce que tous les partis présentent des propositions relatives au pouvoir d’achat.

Le premier ministre a rappelé que dans le budget déposé le mois dernier, le gouvernement a accordé 500 $ à tous les contribuables au revenu annuel inférieur à 100 000 $ qui allaient produire une déclaration d’Impôt.

Il a aussi souligné qu’en janvier, le gouvernement caquiste a accordé 200 $ à chaque contribuable gagnant moins de 50 000 $ par an.

Un crédit d’impôt remboursable de 200 $ a également été attribué aux personnes âgées de 70 ans et plus, a-t-il pris soin de rappeler.

L’indice des prix à la consommation au Canada a bondi de 6,7 % en mars, soit 1 point de pourcentage de plus qu’en février, selon ce qu’a rapporté Statistique Canada mercredi. Il s’agit de la plus forte hausse de l’inflation au pays depuis plus de 30 ans, soit janvier 1991.