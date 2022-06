Halifax approuve quatre sites permettant le camping pour les personnes sans abri

HALIFAX — Le conseil municipal d’Halifax a approuvé à l’unanimité un plan permettant aux personnes sans logement de camper dans quatre parcs et espaces verts de la municipalité.

Un rapport du personnel soumis au conseil recommandait d’autoriser plus de 30 personnes à dormir dans des tentes sur deux sites à Halifax et deux autres à Dartmouth.

Le rapport indique qu’Halifax traverse une «crise de l’itinérance».

Ceux qui camperont dans les zones approuvées devront respecter les règlements sur le bruit et l’interdiction de faire des feux, qui seront appliqués par les agents de conformité municipaux et non par la police régionale d’Halifax.

Il existe également des limites au nombre de tentes autorisées sur chaque site.

Malgré l’ajout prévu d’unités de logement, le rapport indique que la demande de refuge «dépassera toujours l’offre».

Halifax comptait 200 lits de refuge et 622 personnes sans logement dans la ville au 14 juin, comme l’a rapporté l’Affordable Housing Association of Nova Scotia.

Le conseiller municipal Tim Outhit a déclaré que le plan représentait un «pansement temporaire» qui ne résout pas l’augmentation attendue de l’itinérance.