Grève générale illimitée: les croupiers du Casino de Montréal manifestent

MONTRÉAL — Les croupiers du Casino de Montréal poursuivent leur grève générale illimitée déclenchée samedi matin. Ils manifesteront dimanche après-midi à Montréal.

Le départ de la manifestation est prévu à 14 h au métro Jean-Drapeau pour se rendre au Casino de Montréal.

Estimant être devant une impasse dans les négociations pour le renouvellement de leur convention collective, les croupiers ont amorcé leur grève samedi, notamment en érigeant un piquet de grève devant le casino en après-midi.

Malgré la grève, les activités du casino se poursuivaient, a précisé la direction de Loto-Québec, samedi. Les tables de jeu, le restaurant, les machines à sous et les spectacles se déroulent normalement, tandis que le salon de poker est fermé.

Les croupiers demandent notamment un «meilleur emménagement du temps travaillé et du temps de repos pour éviter les blessures», a expliqué Jean-Pierre Proulx, conseiller syndical du Syndicat canadien de la fonction publique, dans un communiqué.

Il estime que le nombre d’employés qui souffrent de blessures professionnelles est «fulgurant».

Dans un communiqué, Loto-Québec dit offrir des conditions de travail sécuritaires et optimales à ses employés. «Toutefois, les croupiers du Casino de Montréal demandent 30 minutes de pause payée pour chaque heure travaillée. Ils passeraient donc plus de 30 % de leur quart de travail en pause payée, ce qui est hors-norme dans l’industrie et les autres casinos de la Société», a précisé la direction.

Les conditions salariales sont aussi au cœur des négociations, alors que le syndicat affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) accuse l’employeur de vouloir faire reculer la rémunération des croupiers au niveau de celle qui prévalait en 2017.

«Loto-Québec veut créer une nouvelle échelle salariale qui ferait en sorte que les prochains employés embauchés gagneraient 90 % du salaire de base prévu à la convention collective. (…) Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, c’est carrément irresponsable et le syndicat ne l’acceptera jamais», a insisté M. Proulx.

La direction indique que le salaire d’entrée se situe à plus de 20 % au-dessus du marché de référence.

Loto-Québec dit vouloir arriver à une «entente négociée responsable», rappelant que les négociations ont lieu selon «des paramètres similaires à ce qui a été accepté par les mêmes corps d’emploi affiliés au SCFP des autres casinos de Loto-Québec, dont les croupiers du Casino du Lac-Leamy».

Les 521 croupiers syndiqués du Casino de Montréal sont sans convention collective depuis le 1er avril 2020.