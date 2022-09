Geneviève Guilbault aux Îles-de-la-Madeleine pour constater les dégâts de Fiona

MONTRÉAL — La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s’est envolée dimanche matin pour les Îles-de-la-Madeleine pour aller constater l’ampleur des dégâts que la tempête post-tropicale Fiona a laissée sur son passage.

«Vendredi, on avait envoyé des renforts supplémentaires préventifs, donc des gens de la Sûreté du Québec, d’Hydro-Québec, du ministère des Transports, de la Sécurité civile et du ministère de la Sécurité publique. On va aller rencontrer ces gens-là et faire le point sur la situation. Ces gens sont fatigués et on peut le comprendre, ça fait 3-4 jours qu’ils sont en préparation et en intervention intenses. Alors, on va aller les remercier et constater avec eux les dégâts sur place», a indiqué la ministre Guilbault en mêlée de presse avant d’embarquer dans l’avion.

Les Îles-de-la-Madeleine ont été durement touchées par le passage de Fiona, samedi, qui a aussi dévasté la Nouvelle-Écosse et d’autres régions de l’Atlantique.

Peu avant 9 h, Geneviève Guilbault a fait un bilan de la situation au Québec, plutôt optimiste cette fois pour les citoyens de la Basse Côte-Nord.

«Le bilan qu’on a ce matin, la tempête de vents s’est terminée vers 22 heures aux Îles-de-la-Madeleine et elle est toujours en cours ce matin dans la Basse Côte-Nord, à Blanc-Sablon particulièrement. La combinaison des vagues et des ondes de tempête là-bas nous pousse à croire qu’il pourrait y avoir des débordements côtiers, mais jusqu’à maintenant, ça va bien.», a-t-elle souligné.

Il ne restait plus que 255 clients privés de courant aux Îles-de-la-Madeleine, vers 10 h 30 dimanche, sur les quelque 1714 clients d’Hydro-Québec dans le secteur la veille.

«Il n’y a pas eu de décès. Il n’y a pas eu de blessés. C’est toujours le principal de s’assurer de la sécurité des gens. Le réseau routier aux Îles-de-la-Madeleine a été rétabli hier soir aussi», a précisé la ministre de la Sécurité publique.

La municipalité a aussi annoncé sur sa page Facebook, vers 10 h 00 dimanche, que la situation était revenue à la normale pour l’eau potable, presque partout.

«La situation concernant les puits municipaux d’eau potable est revenue à la normale, à l’exception de L’Île-du-Havre-Aubert, où les puits ne fonctionnent toujours pas à leur pleine capacité. On demande donc aux citoyens du secteur de limiter le plus possible leur consommation d’eau potable», précise la publication sur le réseau social.

L’aide aux sinistrés

Quant à l’aide aux sinistrés, elle devrait se préciser au cours des prochaines heures. Aux dernières nouvelles, il y avait 37 personnes qui avaient été évacuées vers l’un des quatre centres d’hébergement temporaire disponibles.

«Ces gens-là ont été redirigés vers de l’hébergement commercial parce que c’est toujours plus confortable qu’un centre d’hébergement collectif et comme il n’y avait pas beaucoup d’évacués, on a été capable de le faire avec la collaboration de la Croix-Rouge», a indiqué Geneviève Guilbault.

«En début de semaine, on va aller ouvrir sur place un bureau d’aide aux sinistrés, pour les personnes qui auraient des dommages à leur propriété privée pour, comme on a l’habitude de le faire en cas de sinistre, les informer sur nos programmes d’aide financière, ouvrir les dossiers et faire cet accompagnement-là directement sur place», a-t-elle poursuivi.

La vice-première ministre a souligné que l’on devrait avoir une meilleure idée de l’ampleur et de la nature des dégâts, au terme de la journée.

«Ce qu’on me dit de manière préliminaire ce matin, c’est qu’il n’y aurait pas beaucoup de dégâts sur le réseau routier ou les infrastructures municipales et les infrastructures essentielles. Évidemment, on s’attend à des dégâts dans les propriétés privées chez certains citoyens, donc on va faire le tour de tout ça aujourd’hui, maintenant que c’est sécuritaire de le faire.»

Pas besoin de l’armée

Par ailleurs, le gouvernement du Québec ne fera pas appel à l’aide de l’armée, comme l’a fait la Nouvelle-Écosse.

«On n’a pas besoin de l’armée. Notre capacité opérationnelle n’a pas du tout été dépassée. Les équipes étaient prêtes depuis au moins quatre jours. Toute la semaine, on s’est préparé à l’arrivée de Fiona», a rappelé la ministre Guilbault.

D’autre part, il était encore incertain à ce stade-ci si le gouvernement du Québec allait présenter une demande d’aide financière au gouvernement fédéral.

Soulignons aussi que l’état d’urgence, décrété par la municipalité vendredi, est en vigueur pour une durée de cinq jours.

«Ce sera alors à eux de voir s’ils en ont encore besoin», a indiqué la ministre de la Sécurité publique.

Vote par anticipation modifié

Sans surprise, le vote par anticipation a été annulé dimanche aux Îles-de-la-Madeleine en raison du passage de la tempête post-tropicale Fiona.

Les bureaux de vote par anticipation étaient donc fermés, ainsi que le bureau de la directrice du scrutin.

Si les conditions météorologiques le permettent, les électeurs des Îles-de-la-Madeleine pourront voter par anticipation lundi, de 9 h à 22 h, a indiqué Élections Québec.

Il sera aussi possible de voter par anticipation au bureau de la directrice du scrutin du 27 au 29 septembre.