Fusillade dans une tour à condos en banlieue de Toronto: six décès

VAUGHAN, Ont. — Six personnes sont mortes et une septième victime a été transportée à l’hôpital dans un état critique à la suite d’une fusillade survenue dimanche soir dans un immeuble en copropriété à Vaughan, en Ontario, rapporte la police régionale de York.

La fusillade s’est produite vers 19h20 près de la rue Jane et de la route Rutherford, dans un immeuble de condominiums d’une banlieue au nord de Toronto. La police a reçu un appel qui signalait un homme qui avait tiré sur plusieurs victimes.

Lorsque la police est arrivée, une altercation s’est produite entre les agents et un homme et ce dernier a été abattu. Il a été déclaré mort sur les lieux. L’Unité des enquêtes spéciales (UES) de l’Ontario a été informée et se penche sur le dossier.

La police régionale de York a indiqué plus tôt sur Twitter que l’homme qui a été abattu par la police serait le suspect.

L’unité d’intervention d’urgence a procédé à une fouille minutieuse de l’immeuble en copropriété pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’autres blessés et qu’il est sûr, a indiqué dans un communiqué la police régionale de York. Une présence policière est assurée sur les lieux pendant que l’enquête se poursuit.

«Nous présentons nos sincères condoléances aux victimes et à leurs familles», a déclaré le chef de police Jim MacSween depuis les lieux du drame. Il a assuré qu’il n’y a pas d’autre menace pour la sécurité publique.