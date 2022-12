Froid extrême dans le sud de la Colombie-Britannique après de la neige abondante

VANCOUVER — Un froid extrême s’installe sur certaines régions de la Colombie-Britannique à la suite de fortes chutes de neige qui ont cloué au sol des avions, bloqué les routes et retardé les traversiers.

Environnement Canada prévient que des températures extrêmement froides et des vents violents pourraient faire entraîner des températures entre -20 C et -30 C dans la région métropolitaine de Vancouver et la vallée du Fraser.

L’agence fédérale indique que la masse froide causée par un front arctique devrait persister jusqu’à jeudi.

L’aéroport de Vancouver affirme que le temps hivernal a causé un nombre sans précédent de vols annulés mardi, avec seulement un nombre minime de vols ayant décollé dans l’après-midi.

Les automobilistes ont été encouragés à éviter les voyages non essentiels et BC Ferries a annulé les traversiers pour de nombreux trajets.

Une grande partie de l’ouest et du centre du Canada est visée par des avertissements météorologiques en vigueur, en majeure partie pour la Colombie-Britannique et l’Alberta, ainsi que pour certaines parties de la Saskatchewan, du Manitoba et du Yukon.