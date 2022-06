François Legault présente officiellement Bernard Drainville, candidat dans Lévis

QUÉBEC — Le chef caquiste François Legault a présenté mardi officiellement son candidat dans Lévis, l’animateur et ex-ministre péquiste Bernard Drainville.

C’est un retour en politique pour M. Drainville qui avait démissionné de son siège de député péquiste de Marie-Victorin en 2016.

Autrefois fervent indépendantiste, M. Drainville fait maintenant le saut dans un parti nationaliste qui écarte la souveraineté et souhaite fermement le maintien du Québec dans le Canada.

C’est une deuxième grosse prise pour la Coalition avenir Québec, qui a également recruté l’ex-députée bloquiste et chroniqueuse Caroline St-Hilaire.

M. Drainville a amorcé sa première carrière politique en 2007, quand il a été recruté par le chef péquiste André Boisclair, alors qu’il était journaliste à Radio-Canada. Le PQ a été battu aux élections de 2007, mais M. Drainville a été élu dans Marie-Victorin.

Il devient ministre après les élections de 2012 qui portent au pouvoir un gouvernement péquiste minoritaire dirigé par Pauline Marois.

Il laissera notamment une réforme du financement des partis politiques, mais se fera remarquer en pilotant la «Charte des valeurs», le projet de loi sur la laïcité visant à bannir le port de signes religieux ostentatoires chez les employés de l’État.

Le PQ est battu aux élections de 2014, Pauline Marois démissionne, mais M. Drainville est réélu. Il se présente comme candidat à la direction du parti, mais se rallie au meneur, Pierre Karl Péladeau, qui est couronné en 2015.

À peine un an plus tard, en 2016, M. Péladeau démissionne et quelques semaines après, M. Drainville annonce aussi sa démission et devient animateur de radio à Cogeco.