Fausse alerte à la bombe sur la colline du Parlement: des sikhs exigent des réponses

OTTAWA — L’Organisation mondiale des sikhs du Canada affirme que les autorités canadiennes devraient mener une enquête approfondie et poursuivre en justice les personnes impliquées dans l’information qui a mené à l’arrestation injustifiée de deux organisateurs d’un rassemblement sikh près de la colline du Parlement.

«La fausse alerte à la bombe visant un rassemblement sikh à Ottawa est profondément préoccupante», a déclaré Tejinder Singh Sidhu, président de l’organisation.

«Nous appelons les organismes d’application de la loi, y compris le Service canadien du renseignement de sécurité, à mener une enquête approfondie sur cet incident et à veiller à ce que les responsables de la fausse menace soient pleinement poursuivis et tenus responsables.»

Les deux organisateurs du rassemblement disent avoir été arrêtés à tort en lien avec une «alerte à la bombe» — une expérience que l’un des hommes a qualifiée d’«irrespectueuse» et de «harcèlement».

Parminder Singh et Manveer Singh se demandent qui a donné leur nom aux enquêteurs et pourquoi et se questionnent sur la manière dont la police a traité ces informations.

Les autorités ont publié peu de détails sur la «menace potentielle» qui a provoqué une évacuation du Parlement et la fermeture des rues environnantes pendant plusieurs heures, samedi.

La police d’Ottawa a refusé de répondre aux questions sur le récit des événements fait par ces hommes ou de fournir plus de détails sur la nature de la dénonciation qui a conduit aux arrestations, malgré des courriels et des appels téléphoniques répétés de La Presse Canadienne.

Le service de police a fourni lundi une déclaration d’une ligne disant seulement que l’enquête sur l’affaire est maintenant terminée et qu’aucune accusation n’a été portée.

Les deux hommes sont les organisateurs d’un rassemblement commémoratif pour les victimes du massacre des sikhs en 1984 en Inde. Ils avaient un permis pour organiser l’événement sur la colline du Parlement, mais on leur a dit à leur arrivée que l’accès avait été bloqué en raison d’une menace continue et ils ont déménagé dans un endroit à proximité.

Manveer Singh et Parminder Singh ont déclaré que peu de temps après le début du rassemblement, la police les a arrêtés et leur a dit que leurs noms étaient liés à une grave alerte à la bombe sur la colline du Parlement. Manveer Singh a dit que la police avait affirmé qu’elle disposait d’«informations crédibles» le liant à la menace.

La police a fouillé leurs voitures à la recherche d’explosifs avant de les menotter et de les emmener au poste de police, où ils ont été obligés de retirer leurs turbans et ont été interrogés par des agents, ont raconté les hommes. Manveer Singh a également dû retirer d’autres symboles religieux.

Les hommes ont finalement été relâchés. Parminder Singh a déclaré que la police s’était excusée et avait dit l’avoir arrêté sur la base d’informations erronées.

Les deux hommes ont ajouté que la police leur avait dit que les informations qui les reliaient à la menace provenaient de l’Agence des services frontaliers du Canada.

Rebecca Purdy, porte-parole de l’agence, a déclaré lundi que l’agence travaille régulièrement avec les forces de l’ordre pour assurer la sécurité des frontières, y compris le renseignement et l’application des lois.

La GRC a déclaré lundi qu’elle ne pouvait confirmer que les détails liés aux enquêtes criminelles où des accusations ont été portées.

—

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.