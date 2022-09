Familicide à Brossard: Mohamad Al Ballouz accusé des trois meurtres

BROSSARD, Qc — Mohamad Al Ballouz, âgé de 36 ans, a été accusé du meurtre prémédité de ses deux enfants de 5 et 2 ans et du meurtre non prémédité de sa conjointe de 38 ans, Synthia Bussière.

Il a également été accusé d’incendie criminel.

Le prévenu a comparu par téléphone depuis son lit d’hôpital, lundi.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil avaient été appelés à intervenir vers 1h00 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, dans un édifice du boulevard Saint-Laurent à Brossard pour une alarme d’incendie.

Ils ont rapidement fait appel à leurs confrères du Service de police lorsqu’ils ont découvert les corps inertes des trois victimes à l’intérieur d’un appartement du 12e étage de l’immeuble.

Le suspect, qui se trouvait aussi dans l’appartement, a été arrêté sur place.

Des autopsies doivent maintenant être pratiquées sur les corps des victimes afin de déterminer les causes exactes des décès.

L’enquête est toujours en cours sur place à Brossard, avec la collaboration du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, alors que l’on procède à l’examen de la scène au 12e étage de l’immeuble où habitait la famille.

La résidence du couple et de leurs enfants n’était pas un lieu d’intérêt connu des policiers du SPAL. Le suspect n’était pas connu de nos services.