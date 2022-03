Face à des «problèmes majeurs», les travailleurs sociaux tiendront des états généraux

MONTRÉAL — L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec a annoncé samedi la tenue imminente d’états généraux, pour faire le point et trouver des solutions aux problèmes qui prennent de plus en plus d’ampleur dans le domaine.

Durant l’année et demie que durera la démarche, l’Ordre souhaite faire le tour de la province et entendre les témoignages de travailleurs sociaux, mais aussi des autres acteurs concernés, comme les organismes communautaires, les milieux autochtones ou les centres scolaires.

Avec la «surcharge de travail» et le «manque de soutien clinique», les travailleurs sociaux se retrouvent souvent «incapables de faire leur travail dans le respect du Code de déontologie de la profession», a prévenu le président de l’Ordre, Pierre-Paul Malenfant, en entrevue téléphonique. Il a rappelé que 20 000 Québécois sont sur des listes d’attentes pour recevoir de l’aide en santé mentale.

«Souvent, on va se retrouver à travailler continuellement en crise, à gérer des listes d’attente plutôt que d’être capable de prendre le temps avec les gens qui ont des besoins pour les accompagner dans la résolution de leurs problèmes», a-t-il expliqué.

Résultat: le métier connaît un «exode des professionnels», comme nombre d’entre eux quittent le réseau. «Pour nous, c’est un signal d’alarme, il faut arrêter cette érosion-là.»

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Meta et La Presse Canadienne pour les nouvelles.