Estrie: un jeune de 15 ans succombe à ses blessures à la suite d’un accident de VTT

MONTRÉAL — Une soirée est tournée au drame pour deux jeunes qui s’amusaient sur un véhicule tout terrain (VTT) lundi soir alors qu’un adolescent de 15 ans est décédé à la suite d’une embardée. L’accident s’est produit vers 19h30 à Notre-Dame-de-Stanbridge, dans la municipalité de Brome-Missisquoi, en Estrie.

Les deux mineurs se déplaçaient ensemble en VTT sur un terrain privé du Chemin de la Grande Ligne Ouest. Les deux personnes ont été éjectées de l’engin en raison de ce qui semble avoir été une fausse manœuvre.

Le passager arrière a été gravement blessé «probablement lorsque le VTT s’est renversé sur lui», indique le porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphane Tremblay. L’adolescent a été transporté à l’hôpital où il a malheureusement succombé à ses blessures.

Le jeune conducteur a aussi subi des blessures, mais il n’a pas été transporté à l’hôpital.

On ne connaît pas la cause exacte de l’accident pour le moment. Un reconstitutionniste et un enquêteur de la SQ ont été assignés pour analyser la scène.