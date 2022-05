Estrie: Philippe Pagé sera candidat pour Québec solidaire dans Richmond

L’actuel maire de Saint-Camille, en Estrie, Philippe Pagé, sera le candidat de Québec solidaire pour la circonscription de Richmond lors des élections provinciales de cet automne.

M. Pagé a été choisi par les membres du parti lors de l’assemblée d’investiture qui a eu lieu lundi à la salle Fernand Lambert, en présence notamment du porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

« Philippe fait partie de la nouvelle génération d’élus municipaux qui changent le Québec. (…) Il a tout ce qu’il faut pour devenir le premier député solidaire de Richmond», affirme dans un communiqué de presse, Gabriel Nadeau-Dubois.

En plus de son poste de maire de Saint-Camille, M. Pagé est directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec.

« Comme beaucoup d’autres enfants d’agriculteurs, mes parents nous ont appris la valeur du travail et de l’entrepreneuriat. (…) J’ai envie de vous donner un député de terrain, de tête et de cœur, qui va aller rejoindre le caucus de Québec solidaire à l’Assemblée nationale du Québec », a déclaré via communiqué Philippe Pagé.

M. Nadeau-Dubois a souligné que le candidat de Richmond partage le même projet que le parti politique, c’est-à-dire «celui où on se donne les outils pour combattre la crise du logement et protéger l’environnement».

Pour l’instant, aucun des principaux partis politiques n’a annoncé de candidat dans la circonscription de Richmond. Les électeurs seront appelés aux urnes le 3 octobre prochain afin de renouveler les 125 sièges de l’Assemblée nationale du Québec.