Environnement Canada prévient d’un nouveau risque de débordement côtier à Québec

MONTRÉAL — Le niveau d’eau sera de nouveau à surveiller jeudi matin dans la région de Québec, prévient Environnement Canada, qui a émis un autre avertissement d’onde de tempête pour plusieurs secteurs.

Environnement Canada avertit que des niveaux d’eau plus élevés que la normale seront observés entre 7 h 30 et 10 h 30, jeudi matin, et que de grosses vagues pourraient se former près de la côte.

L’avertissement d’onde de tempête touche les secteurs de Bellechasse, Côte-de-Beaupré—L’Île d’Orléans, Lévis et Québec. Il est émis lorsque les niveaux d’eau présentent un risque pour les secteurs côtiers.

La période de marées à fortes amplitudes serait la cause pour ce risque de débordement récurent depuis plusieurs jours.

Mardi, le fleuve Saint-Laurent est sorti de son lit dans le Vieux-Québec, au point où des agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ont dû détourner la circulation automobile sur la rue Dalhousie, dans le secteur de la Place royale.

Le terrain de la Gare fluviale de Québec a été inondé, comme l’ont montré des images de télévision du Réseau de l’Information (RDI).