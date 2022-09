Environnement Canada confirme qu’une tornade a touché la région d’Ottawa

Environnement Canada a confirmé qu’une tornade s’est abattue sur la région d’Ottawa plus tôt cette semaine, mais affirme que les dommages sont toujours en cours d’évaluation.

Dans un résumé météorologique, l’agence indique que cela s’est produit mercredi dans le village de Franktown, à environ 60 kilomètres au sud-ouest d’Ottawa.

Plusieurs nuages en entonnoir ont également été signalés alors que des orages passaient au sud de la ville dans les régions de Richmond et de Kemptville, et des dommages aux arbres et aux propriétés ont été signalés à Richmond.

Environnement Canada affirme que de violents orages ont touché des parties du centre et du sud-est de l’Ontario ce jour-là, et plusieurs rapports font état de grêle de la taille d’un pois allant jusqu’à la grosseur d’une balle de ping-pong dans les régions de Kingston et du comté de Prince Edward.

Une trombe, qui ressemble à une tornade marine, a également été repérée près de Sauble Beach, et le projet Northern Tornadoes a confirmé qu’elle avait touché terre, causant des dommages légers évalués à EF0, c’est-à-dire une faible intensité de vent sur de l’échelle de Fujita, le long d’un chemin de cinq kilomètres.

Environnement Canada affirme qu’il y a eu des rapports d’arbres renversés entre Sauble Beach et Sauble Falls, et des pannes de courant dans les parties nord de Sauble Beach.