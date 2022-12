Environ 25 000 clients d’Hydro-Québec restaient sans électricité mardi après-midi

MONTRÉAL — Hydro-Québec maintient que la très grande majorité de ses clients privés d’électricité depuis le passage de la tempête de vendredi dernier seront de nouveau alimentés d’ici mercredi.

Cependant, la directrice principale des opérations et de la maintenance d’Hydro-Québec pour le Centre-du-Québec, Julie Sbeghen, n’a pas pu donner lundi de date de fin précise pour l’ensemble des pannes. Celles qui demeureront après mercredi, plus complexes ou plus éloignées, vont «se faire de façon chirurgicale», a-t-elle dit.

De grands arbres sont tombés sur des routes et certains endroits isolés ne sont accessibles qu’en motoneige et en raquettes.

Le bilan, qui s’élevait à 130 000 clients sans électricité dimanche matin, est descendu à environ 25 000 mardi vers 16h15, soit 1413 pannes différentes.

«Il y a une très grande quantité, au-delà de la moitié des (interruptions), qui affectent dix clients ou moins. C’est donc dire que chaque fois que l’on pose une action, on rétablit le service à moins de clients ces derniers jours. C’est pourquoi on voit les chiffres diminuer, mais moins rapidement qu’au cours des deux ou trois dernières journées», a indiqué le porte-parole d’Hydro-Québec Cendrix Bouchard mardi après-midi, soulignant que des équipes du Nouveau-Brunswick étaient venues en renfort.

«Qui plus est, les pannes qu’on s’apprête à réparer présentement sont difficiles d’accès, que ce soit en raison de neige, ou encore de glace. Dans certains cas, nos employés doivent utiliser des motoneiges, dans d’autres cas, il y a des équipes qui ont dû utiliser des raquettes pour se rendre à des pannes en transportant les outils nécessaires», a précisé le porte-parole.

Quelque 1100 employés d’Hydro-Québec étaient à pied d’oeuvre mardi pour rétablir la situation le plus rapidement possible.

«On veut faire en sorte de rebrancher la très grande majorité de nos clients d’ici la fin de la journée (mardi) et le début de la journée de demain (mercredi). Cependant, il risque fort de rester quelques cas pour lesquels il faudra attendre un peu plus longtemps. C’est lié au fait que la charge de travail demeure quand même très importante», a indiqué M. Bouchard.

Plus tôt, la présidente-directrice générale de la société d’État, Sophie Brochu, a enjoint la population à attendre l’arrivée des équipes d’Hydro-Québec: «On peut avoir le désir irrépressible de mettre la main à la pâte. S’il vous plaît, ne touchez pas aux arbres, ne touchez pas aux fils électriques, il en va de votre sécurité.»

Les appareils de chauffage d’appoint qui utilisent du combustible peuvent aussi être très dangereux s’ils sont utilisés à l’intérieur, comme ils créent des risques d’asphyxie et d’intoxication.

Mme Brochu a aussi rappelé que plusieurs municipalités avaient ouvert des centres d’urgence pour aider les citoyens touchés.

Au plus fort de la tempête, près de 380 000 clients québécois n’avaient plus accès au courant. Selon Hydro-Québec, ce sont plus de 670 000 abonnés qui ont été touchés à un moment ou un autre depuis jeudi soir.

La Capitale-Nationale fortement touchée

En fin d’après-midi mardi, la situation s’améliorait dans la région de la Capitale-Nationale durement affectée par les pannes de courant, avec 8416 abonnés d’Hydro-Québec toujours privés d’électricité.

Les autres régions les plus touchées étaient le Saguenay–Lac-Saint-Jean (3868 clients), la Côte-Nord (3692 clients), les Laurentides (1896 clients) et la Mauricie (2705 clients).

À cela s’ajoutaient le Bas-Saint-Laurent (1010 clients) et l’Outaouais (2747 clients).

Des équipes sont d’ailleurs déplacées d’une région à l’autre pour assurer que les zones les plus touchées aient le nombre d’équipes nécessaires sur le terrain pour l’ampleur des travaux à réaliser.

Hydro-Québec se défend

Dans son rapport déposé au début de décembre, la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, avait noté qu’«une part importante des efforts de maintenance préventive qu’Hydro-Québec doit réaliser n’est pas accomplie» et que la compagnie «n’est pas outillée adéquatement pour faire face au défi grandissant du vieillissement de ses actifs».

Interrogée à ce sujet, Mme Brochu a fait valoir que la situation présente n’avait «rien à voir» avec l’état du réseau électrique, comme «nous étions devant une situation météorologique extrême».

Pour ce qui est de s’assurer qu’aucune branche ne risque de tomber sur des fils électriques, Hydro-Québec affirme vérifier 17 000 km de fils par année, sur un réseau de 100 000 km au total.

«On voudrait en faire plus», mais il manque de main-d’œuvre, a indiqué Mme Brochu. Elle a aussi rappelé que dans le cas de la tempête des derniers jours, c’était souvent des arbres entiers qui sont tombés sur les fils.

Dans tous les cas, «nous allons faire un post-mortem», a-t-elle dit, promettant d’«encore mieux se préparer pour des événements panprovinciaux comme ça».

Samedi après-midi, le premier ministre du Québec, François Legault, avait souligné dans un gazouillis le travail des équipes d’Hydro-Québec, qui font «tout ce qu’elles peuvent pour rebrancher le plus de foyers, le plus rapidement». Il avait également salué les efforts du ministère de la Sécurité publique et avait invité les Québécois à prendre des nouvelles de leurs proches qui vivent seuls.

Perturbations pour le transport

Les Québécois qui se déplacent pour la période des Fêtes doivent aussi prendre note que certaines perturbations sont toujours en vigueur dans les différents modes de transport.

Les alertes météorologiques d’Environnement Canada étaient levées mardi matin, mais il y avait encore de la neige sur la chaussée de certaines routes.

Mardi matin, Transports Québec répétait que les usagers qui font le voyage entre Québec et Saguenay en véhicule électrique n’ont pas accès à des bornes de recharge pour une durée indéterminée dans la réserve faunique des Laurentides, à l’Étape. Il est conseillé aux automobilistes de télécharger l’application Québec 511 pour demeurer au fait des événements en cours sur le réseau routier.

À l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, plusieurs vols qui devaient partir lundi étaient retardés ou annulés, mais la plupart des avions ont aussi réussi à quitter le tarmac. À l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec, région parmi les plus touchées par la tempête, plus du tiers des départs étaient en retard ou annulés.

Le transporteur ferroviaire VIA Rail a annulé toutes ses liaisons du jour de Noël et du lendemain entre Toronto et Montréal de même qu’entre Toronto et Ottawa en raison des conséquences d’un déraillement de train du Canadien National (CN) survenu la veille de Noël. Ces lignes rouvraient mardi selon un horaire modifié.

Des conditions hivernales féroces ont bloqué neuf trains de VIA Rail dans la nuit de vendredi à samedi, laissant dans certains cas les passagers sans nourriture ni eau pendant plus de 12 heures. Samedi après-midi, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a qualifié d’inacceptable la situation chez VIA Rail.