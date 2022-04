Don historique pour l’UdeM: 159  millions $ pour la recherche de nouveaux matériaux

MONTRÉAL — La Fondation Courtois verse 159 millions $ à l’Université de Montréal pour accélérer la découverte de nouveaux matériaux.

Selon l’UdeM, il s’agit du don le plus important jamais accordé en sciences naturelles au Canada et il permettra à des chercheurs en chimie, en physique, en informatique et en recherche opérationnelle «de résoudre les plus grands défis scientifiques, économiques, environnementaux et sociaux de notre époque».

Le don servira à créer l’Institut Courtois qui permettra à des chercheurs de se pencher par exemple sur la création de batteries plus vertes, l’amélioration de la fonctionnalité des objets imprimés en 3D ou encore sur les options de remplacement aux minerais polluants à extraire.