Dix personnes sont tuées lors de multiples agressions au couteau en Saskatchewan

La GRC de la Saskatchewan a annoncé dimanche que 10 personnes avaient été tuées et 15 autres avaient été envoyées dans un hôpital à la suite de plusieurs attaques au couteau survenues sur le territoire de la nation crie James Smith et dans le village de Weldon, au nord-est de Saskatoon.

Les autorités sont à la recherche de deux suspects —Damien et Myles Sanderson, respectivement âgés de 31 et 30 ans — tous deux considérés comme armés et dangereux.

La commissaire adjointe Rhonda Blackmore a indiqué dimanche que les morts et les blessés avaient été retrouvés dans 13 endroits de la nation crie James Smith et dans le village de Welson, au nord-est de Saskatoon.

Elle a ajouté que les blessés avaient été transportés dans divers établissements hospitaliers. D’autres victimes se sont peut-être rendues dans un hôpital par leur propre moyen.

Mme Blackmore a déclaré que certaines des victimes étaient ciblées par les suspects, d’autres ont été attaquées par hasard.

«C’est tout simplement horrible ce qui s’est déroulé dans notre province aujourd’hui», a-t-elle lancé.

Elle a exhorté les suspects à se rendre.

Une résidante de Weldon, Diane Shier, a déclaré qu’elle se trouvait dans son jardin dimanche matin lorsqu’elle a remarqué des équipes d’urgence à quelques pâtés de maisons.

Mme Shier a fait savoir que son voisin, un homme qui vivait avec son petit-fils, a été tué. Elle n’a pas voulu identifier la victime par respect pour sa famille.

«Je suis très bouleversée parce que j’ai perdu un bon voisin.»

Les entreprises du village d’environ 200 personnes sont généralement fermées le dimanche, mais des magasins des grandes communautés environnantes ont fermé pour la journée par mesure de sécurité, a indiqué Mme Shier.

La chasse aux suspects s’est également poursuivie à Regina, où les spectateurs ont assisté à un match de la fête du Travail à guichets fermés entre les Roughriders de la Saskatchewan Roughriders et les Blue Bombers de Winnipeg de la Ligue canadienne de football.

La GRC a indiqué qu’un véhicule avec les suspects aurait été aperçu dans la ville.

Dans un communiqué de presse, le service de police de Regina a déclaré qu’avec l’aide de la GRC, il enquêtait sur plusieurs fronts pour découvrir et arrêter les suspects et avait «déployé des ressources supplémentaires pour la sécurité publique dans toute la ville, y compris pour le match de football au Mosaic Stadium.»

L’autorité sanitaire de la Saskatchewan a déclaré que de nombreux patients étaient traités sur plusieurs sites.

«Un appel de personnel supplémentaire a été lancé pour répondre à l’afflux de blessés», a affirmé la porte-parole des autorités Anne Linemann dans un courriel.

Mark Oddan, un porte-parole de l’organisme sans but lucratif de service d’ambulances STARS, a déclaré que deux hélicoptères avaient été dépêchés de Saskatoon et un autre de Regina.

Deux patients ont été transportés de la scène au Royal University Hospital de Saskatoon, tandis que le troisième a été transporté à l’Université Royale depuis un hôpital de Melfort, à une courte distance au sud-est de Weldon.

M. Oddan a expliqué qu’en raison des lois sur la confidentialité, il n’est pas en mesure de divulguer des informations sur leur âge, leur sexe ou leur condition.

Selon lui, d’autres patients ont été transportés par ambulance terrestre vers les hôpitaux de Prince Albert, Nipawin et Melfort, mais il ne sait pas combien.

M. Oddan a déclaré que le deuxième hélicoptère envoyé de Saskatoon avait transporté un médecin sur les lieux pour aider aux opérations au sol, mais il ne connaissait pas l’emplacement.

Une alerte lancée pour la première fois par la GRC de Melfort vers 7h du matin a été prolongée quelques heures plus tard pour couvrir le Manitoba et l’Alberta, les deux suspects étant toujours en fuite.

Damien Sanderson est mesure 5 pieds et 7 pouces et pèse 155 livres, et Myles Sanderson mesure 6 pieds et 1 pouce et pèse 200 livres. Tous deux ont les cheveux noirs et les yeux marrons. Ils conduisent possiblement un Nissan Rogue noir avec la plaque d’immatriculation 119 MPI.