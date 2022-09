Deuxième débat des chefs en français: se démarquer avant le vote par anticipation

MONTRÉAL — Les chefs des cinq principales formations politiques au Québec croiseront le fer à nouveau ce jeudi soir à l’occasion d’un second débat des chefs télévisé, en français, où ils tenteront de se démarquer dans l’espoir de faire des gains à l’approche du vote par anticipation ce week-end.

Cette fois, ils participeront au débat des chefs de Radio-Canada, à la Maison de Radio-Canada à Montréal, dès 20 h 00. L’évènement sera animé par le journaliste Patrice Roy.

La cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, aura sans doute un regain d’énergie, au lendemain de la décision de la Cour supérieure du Québec qui a donné raison à son parti et ordonné au Directeur général des élections de confirmer la candidature de son candidat Harley Lounsbury dans la circonscription de Matane-Matapédia.

La décision du juge Clément Samson est tombée mercredi soir.

Dans un gazouillis sur Twitter, Mme Anglade s’est dite «heureuse de la décision», qualifiant cela de «belle victoire pour la démocratie», tout en soulignant que le PLQ a «bel et bien déposé 125 candidatures conformes» en vue du scrutin du 3 octobre.

Mme Anglade n’avait aucune autre activité d’inscrite à son calendrier du jour, tout comme le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, le coporte-parole de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois, et le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime.

La journée sera donc consacrée aux derniers préparatifs en vue de ce deuxième débat des chefs, suivi des traditionnelles mêlées de presse.

L’horaire du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) et premier ministre sortant, François Legault, était encore inconnu au moment d’écrire ces lignes.

Le débat des chefs de Radio-Canada sera divisé en cinq thématiques, soit l’environnement, le coût de la vie et l’économie, la santé, l’éducation et les services aux citoyens, puis il sera question du français, de l’immigration et d’identité.