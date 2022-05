Deux nouveaux navires nommés en l’honneur de héros de la marine canadienne

HALIFAX — Des membres de la Marine royale canadienne et des dignitaires des gouvernements fédéral et provincial se sont réunis dimanche sur le front de mer d’Halifax pour la cérémonie de baptême de deux des nouveaux navires de patrouille extracôtiers et arctiques du Canada.

Le NCSM Margaret Brooke et le NCSM Max Bernays portent le nom de deux héros de la marine canadienne.

Margaret Brooke s’est enrôlée comme infirmière diététicienne en 1942 et, au cours de ses 20 années dans la marine, elle a atteint le grade de capitaine de corvette.

En octobre 1942, au large de Terre-Neuve, le traversier SS Caribou est coulé par un sous-marin allemand et, tout en luttant pour sa propre survie, Margaret Brooke fait tout son possible pour sauver la vie d’une collègue et amie.

Malgré ses efforts héroïques, son amie a succombé à l’eau glaciale.

En août 1942, Max Bernays était premier maître et barreur à bord du NCSM Assiniboine.

Malgré un incendie qui a englouti le pont et la timonerie de l’Assiniboine lors d’une bataille féroce avec un sous-marin allemand, Max Bernays a pu éperonner le sous-marin et le couler.

Le NCSM Margaret Brooke a été livré à la marine l’été dernier, tandis que le NCSM Max Bernays le sera cet automne.