Deux enquêtes publiques ouvertes sur la tuerie en Saskatchewan

REGINA — Le coroner en chef de la Saskatchewan a annoncé qu’il doit y avoir deux enquêtes publiques à la suite de la tuerie dans le nord-est de Saskatoon au début du mois.

L’une d’entre elles portera sur les 11 décès dans la nation crie de James Smith et dans le village voisin de Weldon, et l’autre se penchera sur la mort du suspect Myles Sanderson, survenue quelques jours plus tard, après son arrestation.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) avait affirmé que Myles Sanderson s’était retrouvé en détresse peu après son arrestation sur une route rurale à proximité de Rosthern, en Saskatchewan. Son décès a ensuite été constaté à l’hôpital.

Mercredi, le coroner en chef Clive Weighill a révélé que les résultats préliminaires de l’autopsie indiquent que Myles Sanderson n’a pas souffert de traumatisme contondant.

Il a également souligné qu’avec la mort de Myles Sanderson et d’un deuxième suspect, son frère Damien Sanderson, il ne pourra pas y avoir de procès criminel et donc de nombreuses questions resteront sans réponse. C’est ce qui l’a convaincu d’ordonner la tenue de deux enquêtes publiques.

«Sans ces enquêtes publiques pour établir les faits, on laisserait trop de questions sans réponses pour les familles et la population en lien avec les circonstances qui ont mené à tous ces décès», a reconnu le coroner en chef.

«Ces événements nécessitent une enquête méthodique et complète», a-t-il ajouté.

Le coroner veut faire siéger exclusivement des Autochtones dans les jurys d’enquête. M. Weighill s’attend à ce qu’une enquête puisse avoir lieu au printemps ou à l’été de l’année prochaine.

Dans le processus d’enquête de la GRC, le nom de Damien Sanderson, frère de Myles, a aussi été étiqueté comme suspect de meurtres. Son corps a été retrouvé et comptabilisé parmi les 11 personnes mortes dans les violences dans la première nation James Smith.

Selon les policiers, il serait mort de blessures qu’il ne se serait pas lui-même infligées. Les enquêteurs soupçonnent son frère d’être l’auteur de ce meurtre.