Deux éditions d’Équipe Canada junior sous enquête pour viol collectif

HALIFAX — Deux éditions d’Équipe Canada junior font l’objet d’une enquête policière pour des viols collectifs allégués qui se seraient produits en 2003 et 2018.

La police régionale d’Halifax a confirmé vendredi qu’une enquête a été ouverte au sujet de l’agression qui aurait été commise en 2003 après avoir été prévenue par Hockey Canada jeudi soir. Peu de temps après, la police de London, en Ontario, a indiqué qu’elle réviserait la façon dont l’enquête originale a été menée et qu’elle allait rouvrir l’affaire.

Ces deux enquêtes policières constituent les plus récents développements dans la crise qui secoue Hockey Canada et mené au gel de son financement par le gouvernement fédéral et la perte de plusieurs commanditaires majeurs.

«Hockey Canada est résolue à mettre fin à la culture du silence qui sévit au hockey. C’est pourquoi nous implorons publiquement toute personne ayant des informations à propos de cette affaire de communiquer avec les autorités policières. Nous voulons faire preuve de transparence quant à la façon dont nous avons appris ces allégations d’agression et aux mesures que nous prenons pour y répondre», a écrit l’organisation dans un communiqué.

La fédération nationale a dit avoir pris connaissance de ce crime allégué jeudi, après qu’un reporter de la chaîne TSN eut contacté l’organisme pour obtenir ses commentaires. C’est la deuxième affaire d’agression sexuelle présumée à éclabousser Équipe Canada junior en deux mois.

Hockey Canada assure avoir immédiatement contacté la police régionale d’Halifax au sujet de ces allégations. Halifax était l’une des deux villes hôtesses du Championnat du monde de hockey junior 2003. L’organisme a également informé Sport Canada des allégations.

«Nous prenons toutes les affaires de ce type très au sérieux et nous allons une enquête minutieuse», a déclaré le constable John MacLeod, de la police d’Halifax.

L’organisme a indiqué par communiqué que de ses employés avaient appris il y a deux semaines que «quelque chose de très mauvais» s’était produit au Mondial 2003, mais n’avait pas pu obtenir de détails avant d’être interrogé par TSN jeudi.

Le député conservateur John Nater a quant à lui déclaré avoir été contacté plus tôt cette semaine par une personne ayant des informations au sujet d’une agression sexuelle qui aurait impliquée des membres de l’édition 2003 de la formation nationale junior.

«J’ai fait parvenir ces informations à la police d’Halifax, où ces incidents se seraient déroulés, et encouragé cette personne à contacter directement la police, a déclaré Nater. Je m’attends à ce qu’Hockey Canada coopère et appuie toute enquête portant sur des inconduites sexuelles au sein de son organisation.»

Sport Canada n’a pas immédiatement répondu aux demandes d’entrevue de la Presse Canadienne.

Le Canada s’était incliné 3-2 en finale contre la Russie cette année-là. Pas moins de 21 membres de cette édition ont joué dans la LNH par la suite.

La fédération nationale a perdu son financement du gouvernement fédéral en plus de plusieurs commanditaires nationaux en raison d’un viol collectif allégué impliquant l’équipe nationale junior de 2018. Ces allégations ont été soulevées après qu’un média eut révélé que Hockey Canada avait versé 3,55 millions $ à une victime qui avait déposé une poursuite contre l’organisation, la Ligue canadienne de hockey, et huit joueurs non identifiés.

Mercredi, le chef de la police de London, Steve Williams, a ordonné une révision de l’enquête menée en 2018. Il a déclaré vendredi qu’à la suite de cette révision, la police de London allait rouvrir son enquête.

«Cette révision a permis d’établir que d’autres pistes d’enquête se présentent à nous», a-t-il indiqué.

La Presse Canadienne a rapporté lundi que Hockey Canada avait développé un fonds, financé par les frais versés au hockey mineur, pour couvrir les responsabilités non assurées, y compris les réclamations pour abus sexuels. Hockey Canada a confirmé l’existence de ce fonds mardi et ajouté qu’il ne servirait plus à couvrir les réclamations pour abus sexuels.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré jeudi qu’Hockey Canada devra procéder à un examen de conscience sincère, alors que la fédération sportive continue de faire face aux retombées liées à sa gestion de cette agression sexuelle présumée — et à un règlement à l’amiable.

Le Comité permanent de Patrimoine Canada doit reprendre ses audiences mardi et mercredi prochains.

Membre de ce comité, le député Peter Julian a dit avoir pris connaissance des allégations concernant l’équipe de 2003 «avec stupeur et tristesse».

«Je suis stupéfait qu’Hockey Canada ait déployé autant d’efforts pour ne pas s’occuper des cas de violence sexuelle de façon efficace, a-t-il déclaré. Il est impératif que l’on mette en place que nous mettions en place des procédures pour qu’il y ait aucune tolérance d’inconduite sexuelle.»