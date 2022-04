Deux autres jours de grève pour les fonctionnaires membres du SFPQ

MONTRÉAL — Les fonctionnaires membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec tiendront deux autres journées de grève, les 26 et 27 avril.

Le SFPQ représente 26 000 fonctionnaires au sein des différents ministères et organismes gouvernementaux, comme la Société de l’assurance-automobile du Québec et la Régie de l’assurance-maladie du Québec. Il représente surtout des employés de bureau et des techniciens.

Le SFPQ avait déjà tenu une première journée de grève, le 30 mars.

Le syndicat détient un mandat de «moyens de pression lourds» pouvant aller jusqu’à 10 jours de grève, à être tenus au moment jugé opportun.

En entrevue mercredi, le président général du SFPQ, Christian Daigle, a dit espérer constater suffisamment de progrès à la table de négociation pour ne pas avoir à tenir ces journées de grève à la fin du mois.

Depuis la première journée de grève du 30 mars, «il y a eu des avancées intéressantes», selon son évaluation.

Interrogé à ce sujet, il a expliqué: «les discussions ne sont pas rompues, non plus, avec l’employeur. Donc, ils ont toujours une volonté de régler, tout comme nous aussi. L’employeur aurait pu choisir de dire ‘j’arrête les discussions et on se reparlera éventuellement’. Donc, pour nous, c’est un progrès qu’on a à la table. On espère justement que ça va se poursuivre pour, peut-être même, ne pas avoir à tenir ces deux journées de grève-là.»

La convention collective du SFPQ est échue depuis le 31 mars 2020, comme c’était le cas pour les autres syndicats des secteurs public et parapublic.

La grève des 26 et 27 avril touchera les services au public dans les différents ministères et organismes gouvernementaux. Toutefois, des services essentiels seront assurés au ministère de la Sécurité publique, dans les palais de justice, pour l’émission des chèques d’aide sociale et dans le transport aérien gouvernemental pour les évacuations médicales, par exemple.

Le litige porte principalement sur la rémunération. Le SFPQ estime que les salaires sont si peu attrayants que le gouvernement a peine à recruter du personnel. Québec maintient son offre d’augmentations de 2 %, 2 % et 2 % pour 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023, comme il a conclu avec les autres employés de l’État.

Contacté au sujet de l’annonce de ces deux nouvelles journées de grève, le Conseil du trésor n’a pas souhaité émettre de commentaires, si ce n’est pour dire que les négociations se poursuivent aux tables avec le SFPQ.

«Notre souhait est d’en arriver à une entente rapidement», a fait savoir le cabinet de la ministre Sonia LeBel.

Le gouvernement du Québec s’est déjà entendu avec presque tous les syndicats des secteurs public et parapublic. Les trois centrales syndicales ont même déjà décidé de constituer un front commun pour la prochaine négociation qui débutera vers la fin de l’année.