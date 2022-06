Détails du gouvernement du Canada lundi sur l’interdiction de certains plastiques

OTTAWA — Les Canadiens doivent se préparer à trouver des alternatives aux pailles et aux sacs d’épicerie en plastique d’ici la fin de l’année.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, et d’autres ministres et députés libéraux exposeront lundi les détails de l’interdiction de plusieurs articles en plastique lors d’une série d’événements tenus à travers le pays.

M. Guilbeault devrait également présenter des plans visant à imposer une quantité minimale de contenu recyclé dans d’autres articles en plastique alors que le gouvernement cherche à créer un plus grand marché pour le plastique recyclé au Canada.

Le texte du règlement visant à interdire six articles en plastique a été publié en décembre et le gouvernement doit disposer d’une période d’application progressive d’au moins six mois une fois que le règlement final sera publié ce mois-ci.

Seuls six articles en plastique manufacturés spécifiques seront concernés par l’interdiction initiale, après que le gouvernement ait déterminé qu’ils étaient difficiles à recycler et qu’il pouvaient être facilement remplacés. Il s’agit des pailles, des contenants à emporter, des sacs d’épicerie, des couvercles, des bâtonnets à mélanger et des anneaux en plastique utilisés pour maintenir ensemble six canettes ou bouteilles.

Cette décision intervient près de trois ans après que le premier ministre Justin Trudeau ait promis pour la première fois que son gouvernement éliminerait progressivement la production et l’utilisation d’articles en plastique difficiles à recycler, car il vise l’objectif de zéro déchet plastique d’ici la fin de la décennie.

Le premier ministre a d’abord affirmé que l’interdiction entrerait en vigueur en 2021, mais l’évaluation scientifique des plastiques qui était nécessaire pour mettre l’interdiction en marche a été retardée par la pandémie de COVID-19.

À la suite de cette évaluation, qui a été finalisée en octobre 2020, le gouvernement a désigné les plastiques manufacturés comme toxiques en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Cette désignation était nécessaire avant que des articles puissent être interdits.

En mai 2021, une coalition de fabricants de plastiques a poursuivi le gouvernement du Canada pour contrer cette désignation; l’affaire doit être entendue dans le courant de l’année.

Les déchets en plastique constituent un problème croissant dans le monde, avec environ 10 % ou moins de la plupart des plastiques fabriqués recyclés.

Une étude publiée par Environnement et Changement climatique Canada en 2019 a révélé que 3,3 millions de tonnes de plastique ont été jetées, dont près de la moitié d’emballages en plastique. La plupart des articles en plastique ont fini dans des décharges, où leur décomposition prendra des centaines d’années.

On estime que 29 000 tonnes se sont retrouvées sous forme de pollution plastique, jonchant les parcs, les forêts, les voies navigables et les rivages de mégots de cigarettes, d’emballages alimentaires et de tasses à café jetables.

Le projet du Grand nettoyage des rivages canadiens en 2019 a retiré plus de 163 000 kilogrammes de déchets plastiques de près de 4000 kilomètres de rivages au Canada.

Les données fédérales montrent qu’en 2019, 15,5 milliards de sacs d’épicerie en plastique, 4,5 milliards de couvercles en plastique, 5,8 milliards de pailles, 183 millions d’anneaux maintenant ensemble six canettes ou bouteilles et 805 millions de contenants à emporter ont été vendus au Canada.

Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse ont déjà pris leurs propres mesures contre les sacs en plastique, tout comme certaines villes, dont Regina et Montréal.

Certains détaillants ont également agi plus rapidement que le gouvernement. De nombreux établissements de restauration rapide ont également remplacé les pailles en plastique par des versions en papier.