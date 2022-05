Des personnalités de tous les milieux ont rendu hommage à Guy Lafleur

MONTRÉAL — De nombreux anciens joueurs, politiciens et personnalités québécoises se sont rendus à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde pour les funérailles de Guy Lafleur. Voici, en vrac, ce qu’ils ont dit en rendant hommage à Lafleur:

«À 18 ans, sur le banc du Canadien de Montréal, je me disais que nous étions chanceux de voir Guy Lafleur tous les soirs, d’être payés pour voir ça.»

— Mario Tremblay, ancien joueur du Canadien de Montréal

«Le Canadien a changé le hockey dans les années 1970 en battant Philadelphie. Il l’a changé au niveau de la vitesse. Guy a contribué à ça. (…) Il a montré que l’intelligence du jeu, c’était pas mal mieux que l’intelligence des bras.»

— Alain Côté, ancien joueur des Nordiques de Québec

«Lors de son dernier passage dans l’Ouest canadien, je me souviens que nous avions joué à Winnipeg. Nous étions tous dans l’autobus et nous avions attendu Guy pendant une heure ou une heure et demie parce qu’il signait des autographes pour chacun des partisans présents.»

— Joe Sakic, ancien joueur des Nordiques de Québec et directeur général de l’Avalanche du Colorado

«Dans les derniers mois de sa vie, il a fait une collecte de fonds pour la Fondation du CHUM et il a ramassé deux millions $. Son épouse me racontait hier que Guy lui disait « ce n’est pas moi qui va en profiter, mais d’autres ».»

— Serge Savard, ancien joueur et directeur général du Canadien de Montréal

«J’ai été victime de son dernier tour du chapeau et je me souviens même de la date: le 27 février 1989. Même quand sa carrière tirait vers la fin, il pouvait me malmener. Il est l’un des plus grands joueurs de l’histoire. Si j’avais à donner un tour du chapeau à quelqu’un d’autre que Gretzky ou Lemieux, ce serait lui.»

— Glenn Healy, ancien gardien dans la Ligue nationale de hockey

«Tout le monde est passionné par le hockey — les journalistes, les partisans. C’est dans notre ADN cette passion et c’est à cause de gars comme Guy Lafleur.»

— Jean Perron, ancien entraîneur-chef du Canadien de Montréal

«Il était souvent présent en début de saison lorsqu’il y avait une soirée pour les nouveaux joueurs avec les anciens. Il aimait raconter de vieilles histoires, mais ce que je retiens, c’est qu’il s’informait toujours du déroulement des choses actuelles. Il s’intéressait à comment les choses allaient au sein de notre groupe et il voulait s’assurer que notre équipe était aussi unie qu’à son époque.»

— Brendan Gallagher, joueur du Canadien de Montréal

«C’est difficile. C’est triste. On essaie de se faire une idée d’une journée à l’autre, mais les souvenirs reviennent. La semaine passée c’était Mike Bossy. Aujourd’hui, c’est Guy. Quand je me réveille, je me dis toujours que ça ne se peut pas, qu’il était trop jeune pour partir. Et le peuple est triste.»

— Michel Bergeron, ancien entraîneur-chef des Nordiques de Québec et des Rangers de New York

«Quand je suis arrivé en 1975, il y avait Yvan Cournoyer d’un côté et moi de l’autre et Guy me parlait comme il le faisait avec Yvan Cournoyer. Guy était comme ça. Une recrue ou un vétéran, tout le monde était égal. Il était gentil avec tout le monde.»

— Pierre Mondou, ancien joueur du Canadien de Montréal

«C’est certain qu’il part jeune. Il méritait de continuer à avoir de belles années. Mais ce que nous voyons aujourd’hui, c’est exceptionnel. Il mérite cette reconnaissance.»

— André Savard, ancien coéquipier chez les Remparts de Québec et ancien directeur général du Canadien de Montréal

«La meilleure façon de décrire Guy Lafleur, c’est en disant qu’il donnait tout son temps à tout le monde — à un partisan, à un coéquipier, à un collègue de travail — et tout le monde était important pour lui.»

— Geoff Molson, propriétaire et président du Canadien de Montréal

«Merci pour ces émotions qu’il nous a fait vivre en tant que joueur, en tant qu’inspiration. Tous ces buts qu’il nous a donnés. C’est aussi un moment pour le remercier pour sa profonde humanité. Sa façon qu’il était au service de nous tous en tant que Québécois et en tant que Canadien.»

— Justin Trudeau, premier ministre du Canada

«C’était quelqu’un qui n’avait pas la langue de bois et c’est ça que les Québécois appréciaient. Il était authentique. Il disait ce qu’il pensait, au risque des fois de se mettre dans le trouble ou de se faire des ennemis. Mais au fond, tout le monde l’aimait parce que c’était un homme vrai.»

— François Legault, premier ministre du Québec

«C’est beaucoup d’émotion, de dire au revoir ou adieu à quelqu’un qui nous a fait rêver, qui nous a donné tellement de satisfaction et de fierté.»

— Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

«Il était un homme généreux avec le coeur à la bonne place. Ce sont souvent les plus grands qui sont les plus humbles et c’était son cas.»

— Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec

«Les grands joueurs marquent leur sport, les idoles marquent leur peuple. C’est ça que Guy Lafleur a fait. Il n’a pas seulement marqué son équipe et son sport, mais il a aussi marqué la mémoire et l’histoire du peuple québécois.»

— Gabriel Nadeau-Dubois, chef parlementaire et porte-parole de Québec solidaire

«Guy Lafleur était quelqu’un du Québec. De sa ville natale de Thurso, à son passage glorieux à Montréal et aussi ses passages avec les Remparts et les Nordiques, il ralliait tout le monde. Être capable de rallier le Canadien et les Nordiques, il faut le faire!»

— Bruno Marchand, maire de Québec

«Il était toujours prêt à aider tout le monde. Il disait toujours oui. S’il y a un mot qu’il n’a pas appris, c’est « non ».»

— Dominique Perrazino. alias Ménick, du célèbre salon de barbier Chez Ménick