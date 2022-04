Des graines de pavot rappelées en raison d’un risque de salmonelle

Un rappel a été annoncé pour les graines de pavot bleu biologiques de marque Inari de Puresource Natural Products en raison d’une possible contamination par la bactérie Salmonella.

Le rappel concerne les emballages de 250 grammes avec des dates d’expiration de janvier 2023, octobre 2020 et octobre 2024.

Les graines de pavot rappelées ont été vendues en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse, et pourraient avoir été distribuées dans d’autres provinces et territoires.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme qu’aucun cas de maladie associé aux produits n’a été signalé.

Les clients sont invités à jeter le produit ou à le rapporter au lieu d’achat.

L’empoisonnement à la salmonelle peut entraîner un large éventail de symptômes, notamment de la fièvre à court terme, des maux de tête et des nausées, ainsi que des problèmes plus graves comme une arthrite sévère et même, dans de rares cas, la mort.