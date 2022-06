Des chiens de soutien seront offerts dans les nouveaux tribunaux spécialisés

QUÉBEC — Certaines victimes québécoises de violences conjugales ou sexuelles pourront être accompagnées d’un chien de soutien lors de leurs comparutions devant les tribunaux.

Le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a annoncé mardi le lancement d’un projet pilote en collaboration avec le Réseau des CAVAC et la Fondation Mira.

Des chiens de soutien seront offerts dans les tribunaux spécialisés qui ont été récemment créés pour traiter les cas de violences sexuelles ou conjugales.

M. Jolin-Barrette affirme que la présence des animaux apportera du réconfort aux victimes et les aidera à se sentir plus en confiance et en sécurité pendant qu’elles naviguent dans le processus judiciaire.

Le programme-pilote de chiens d’assistance sera lancé dans les cinq premiers districts dans lesquels le tribunal spécialisé a été déployé, soit dans les palais de justice de Québec, Salaberry-de-Valleyfield, Granby, Drummondville et La Tuque.

L’Assemblée nationale a adopté l’an dernier un projet de loi créant les tribunaux spécialisés, qui visent à offrir un environnement favorable aux victimes qui se présentent pour dénoncer leurs agresseurs présumés.