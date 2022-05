Dermatologie: campagne d’un mois au Canada sur la prudence au soleil

OTTAWA — Au retour du temps clément, l’Association canadienne de dermatologie (ACD) lance sa campagne de prudence au soleil pendant un mois, qui vise à informer les Canadiens de l’importance de l’auto-examen cutané et des mesures de protection de l’exposition au rayonnement ultraviolet nocif du soleil.

Pendant tout le mois de mai, l’ACD se consacrera à la diffusion de ressources et messages sur la prudence au soleil, notamment sur divers réseaux sociaux, ses sites Web et dans les médias traditionnels.

Dimanche prochain, l’ACD lancera son premier «Jour de l’examen de la peau» national. L’ACD a créé ce jour de sensibilisation à titre de rappel annuel pour la population canadienne de procéder à un examen cutané.

À compter du lendemain, le 9 mai, jusqu’au 27 mai, l’ACD tiendra sur les réseaux sociaux un concours de défi ayant pour thème «Prouvez-moi que vous êtes prudent au soleil sans me le dire».

Il y aura ensuite, le 19 mai, un événement en direct de questions et réponses sur les réseaux sociaux où des dermatologues membres répondront aux questions du public à propos de la prudence au soleil et de la prévention du cancer de la peau.

Le président national du Groupe de travail de l’ACD sur la prudence au soleil, Dr Sunil Kalia, rappelle que le cancer de la peau est la forme la plus courante de cancer, mais qu’il est facilement évitable et détectable. Le Dr Kalia, qui est professeur agrégé à l’Université de la Colombie-Britannique, indique que l’apprentissage de l’auto-examen cutané et la mise en pratique de comportements de prudence au soleil constituent une priorité.

L’Association canadienne de dermatologie préconise l’utilisation d’écran solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 30 comme moyen sûr et efficace de protéger la peau des rayons nocifs du soleil. Elle recommande aussi de rechercher l’ombre entre 11h00 et 15h00 et de porter des vêtements qui recouvrent le plus de peau possible ainsi qu’un chapeau à large rebord et des lunettes de soleil avec protection anti-UV.