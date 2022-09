Dépôt à Ottawa d’un projet de loi sur les soins dentaires

OTTAWA — Le gouvernement de Justin Trudeau a déposé mardi deux projets de loi visant à amoindrir l’effet de la hausse du coût de la vie sur les Canadiens les moins nantis, dont un sur les soins dentaires.

«Avec l’inflation actuelle, pour plus d’un tiers des Canadiens et des Canadiennes, obtenir des soins bucco-dentaires pour eux-mêmes et leurs enfants semble être hors de portée. Cette situation est alarmante, car les soins dentaires sont essentiels à la santé et au bien-être des gens», a déclaré le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, après avoir présenté la pièce législative dès la reprise des travaux parlementaires.

Cette dernière, le projet de loi C-31, doit permettre au gouvernement d’envoyer des chèques aux familles qui gagnent moins de 90 000 $ par année pour les aider à payer les frais de dentistes pour leurs enfants de moins de 12 ans.

Plus précisément, le gouvernement souhaite verser jusqu’à 650 $ par enfant par année, selon le revenu de leur ménage. Ottawa estime que ces paiements non imposables pourront aider environ 500 000 enfants.

Cette mesure temporaire, qui doit s’échelonner sur deux ans, est la première étape d’un projet plus large du gouvernement en matière de soins dentaires. Ce dossier est un élément clé de l’accord de confiance entre le Parti libéral et le Nouveau Parti démocratique.

Les familles devront présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada et attester que leur enfant n’est pas couvert par une assurance dentaire privée. Elles devront aussi confirmer qu’elles ont des frais dentaires à leur charge et qu’elles conserveront leurs reçus.

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a assuré que des vérifications seraient faites pour éviter que des personnes inadmissibles touchent la prestation.

«Je peux garantir aux Canadiens que ce ne sera pas un chèque en blanc. Il y a des processus qui sont en place», a-t-elle soutenu en mentionnant que les noms de dentistes et les rendez-vous seront vérifiés, en plus du revenu annuel.

Le gouvernement espère pouvoir distribuer de premiers chèques d’ici le début du mois de décembre, mais cela dépendra du moment de l’adoption du projet de loi. Le coût de la mesure est estimé à 938 millions $, ont indiqué des fonctionnaires dans une séance d’information technique.

Au Québec, bien que plusieurs soins dentaires sont déjà couverts pour les enfants de moins de 10 ans selon le régime public provincial, le ministre Duclos a affirmé que des familles québécoises pourront tout de même obtenir la prestation fédérale.

«Au Canada, il y a une assez grande diversité de couverture. Aucune couverture ne couvre suffisamment les enfants de moins de 12 ans, y compris au Québec», a-t-il dit en mentionnant que certains traitements, comme le détartrage, ne sont pas remboursés.

Le projet de loi C-31 prévoit aussi de verser 500 $ pour aider les Canadiens à faible revenu à payer leur loyer.

Cette aide ponctuelle estimée à 1,2 milliard $, qui est un supplément à l’Allocation canadienne pour le logement, serait offerte aux familles gagnant moins de 35 000 $ et allouent au moins 30 % de leur revenu net rajusté à des dépenses en logement. Les personnes seules dont le revenu net rajusté est de moins de 20 000 $ et consacrent la même portion de leurs revenus à payer leur loyer seront aussi admissibles.

Le ministre du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, Ahmed Hussen, a indiqué qu’Ottawa estime que 1,8 million de locataires pourront bénéficier du supplément.

Un second projet de loi déposé mardi, le C-30, vise à doubler le crédit pour la TPS à ceux qui en bénéficient déjà. Le montant de la prestation pourra atteindre 233,50 $ pour les célibataires, 306 $ pour les couples mariés ou en union de fait et 80,50 $ pour les enfants. Les montants de la mesure totalisant 2,5 milliards $ diminuent à mesure que les revenus augmentent.

Les grandes lignes des trois mesures contenues dans les projets de loi déposés mardi avaient déjà été annoncées la semaine dernière par le premier ministre Justin Trudeau.

La lutte contre l’inflation devrait être l’un des sujets les plus abordés sur la colline parlementaire dans les prochaines semaines. Il faudra aussi surveiller les premiers échanges entre le premier ministre Justin Trudeau et le nouveau chef conservateur Pierre Poilievre.

Les observateurs qui attendent cette première confrontation devront cependant attendre jusqu’à jeudi, car M. Trudeau sera à New York mardi et mercredi pour l’Assemblée générale des Nations unies.

– Avec des informations de Laura Osman