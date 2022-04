Départs prochains de Blais et McCann: Québec reconnaît son échec, selon Arseneau

QUÉBEC — En annonçant le départ prochain de Marguerite Blais et de Danielle McCann, le gouvernement Legault «reconnaît de facto qu’elles n’ont pas joué leur rôle», estime le Parti québécois (PQ).

Son chef parlementaire, Joël Arseneau, réagissait vendredi à l’information d’abord publiée dans le Journal de Montréal selon laquelle les deux ministres ne se représenteront pas aux prochaines élections.

Mmes Blais et McCann sont au centre de la controverse depuis plusieurs jours, alors que des informations continuent de filtrer au sujet de la tragédie qui s’est produite dans les CHSLD au printemps 2020.

Les Québécois ont pu apprendre que les ministres étaient au courant des problèmes au CHSLD Herron 10 jours avant la publication d’un reportage-choc le 10 avril 2020 qui faisait état de 31 décès dans l’établissement.

Mme Blais, qui est ministre responsable des Aînés, et Mme McCann, l’ex-ministre de la Santé, ont toujours affirmé qu’elles n’avaient pas eu connaissance de l’ampleur de la crise à Herron avant le 10 avril 2020.

Danielle McCann a confirmé son départ sur les réseaux sociaux vendredi matin. «J’aurais souhaité l’annoncer aux citoyens de mon comté en premier, mais je ne me représenterai pas», a-t-elle écrit.

«Je serai grand-mère au printemps. C’est une des plus belles nouvelles, et qui me pousse à me consacrer à ma famille. Je ferai le point devant les citoyens de Sanguinet prochainement.»

De son côté, l’attaché de presse de Mme Blais, Jean-Charles Duchetto, a confirmé à La Presse Canadienne que la ministre quittera la vie politique au terme de son mandat.

Tour de passe-passe

Le moment choisi pour annoncer ces départs n’a rien d’anodin, estime M. Arseneau, qui parle d’une «astuce» et d’un «tour de passe-passe» pour faire «baisser la pression» après une semaine difficile.

«C’est un indice qu’on tente de faire du « damage control », qu’on essaie de limiter les dégâts, mais c’est un indice en fait qu’on reconnaît la responsabilité ministérielle qui n’a pas été assumée correctement», a-t-il déclaré.

Il estime surtout que c’est la façon qu’a trouvée le gouvernement de reconnaître ses erreurs. «Ne posez plus de questions, détournez le regard, la cause est entendue. Ce n’est pas si simple que ça.»

Jugeant que le Québec vivait son propre «Watergate», le PQ a réclamé le départ immédiat des ministres, ainsi que le déclenchement d’une enquête publique et indépendante sur la gestion de la pandémie.

«Le gouvernement préfère soigner les apparences plutôt que de nous dire la vérité. C’est un peu le Watergate du Québec. Il faut aller beaucoup plus loin pour essayer de comprendre ce qui s’est véritablement passé.»

Le Parti libéral du Québec (PLQ) et Québec solidaire (QS) réclament également la tenue d’une telle enquête. Vendredi, la députée libérale Marie-Claude Nichols a accusé le gouvernement de vouloir faire «diversion».

«C’est un scandale, ce qui s’est passé dans les CHSLD», a-t-elle rappelé.

Pour le député Andrés Fontecilla, de QS, «c’était écrit dans le ciel» que Mmes Blais et McCann allaient quitter la vie politique. Elles auraient été «un véritable boulet» pour leur parti en campagne électorale, a-t-il dit.