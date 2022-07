COVID-19: Québec rapporte huit nouveaux décès

MONTRÉAL — Québec rapporte lundi huit nouveaux décès liés à la COVID-19, pour un total de 15 765 depuis le début de la pandémie.

Un total de 6613 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19, comme un retrait préventif ou un isolement.

Les données des hospitalisations et des soins intensifs seront mises à jour mardi.

Le ministère de la Santé rapporte par ailleurs 1287 nouveaux cas de COVID-19, pour un total de 1 126 063.

En tout, 254 963 tests rapides ont été autodéclarés jusqu’à maintenant sur la plateforme du gouvernement, dont 212 350 positifs. Pour la journée de dimanche, 562 tests ont été déclarés, dont 489 positifs.

Le ministère de la Santé indique que 10 326 analyses ont été effectuées dimanche et que le taux de positivité est de 15,8 %.

Chez les 5 ans et plus, 91 % ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, 56 % ont reçu une troisième dose et 16 % ont obtenu une quatrième dose. Chez les 60 ans et plus, 48 % sont allés chercher une quatrième dose.