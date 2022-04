COVID-19: pas de masque obligatoire en Ontario, mais accès aux tests PCR et Paxlovid

TORONTO — L’Ontario ne réinstaurera pas le port du masque obligatoire malgré la sixième vague de COVID-19 qui déferle, a expliqué le médecin hygiéniste en chef de la province, lundi. Il a par ailleurs élargi l’admissibilité aux tests PCR et aux traitements antiviraux.

Le médecin hygiéniste en chef, le Dr Kieran Moore, a affirmé que les tendances de la COVID-19 sont à la hausse et qu’il est clair que l’Ontario est dans une sixième vague entraînée par le variant BA.2. Il a dit que cela se poursuivra probablement pendant plusieurs semaines.

Le Dr Moore a indiqué qu’il ne recommande pas le port du masque obligatoire pour le moment, bien que les Ontariens devraient être prêts à ce que cela revienne si un nouveau variant préoccupant émerge, si le système de santé est menacé en raison de l’augmentation des cas et potentiellement pendant les mois d’hiver.

Il a fortement recommandé aux Ontariens de continuer à porter le masque dans les espaces publics intérieurs et d’aller chercher leur dose de rappel, qui permet de limiter les hospitalisations de personnes infectées.

Le premier ministre Doug Ford, lors d’une annonce distincte sur un autre sujet, a déclaré que les gens devraient continuer à être prudents.

«Je pense que cela relève vraiment du bon sens, a-t-il admis. Nous vivons cela depuis deux ans. Lorsque vous entrez dans une pièce vraiment bondée, enfilez votre masque. Personne ne vous forcera, mais je le recommanderais.»

Les obligations de port du masque ont été levées dans la plupart des établissements publics et des écoles le 21 mars, et la province a fixé au 27 avril la date à laquelle elle prévoit d’éliminer cette exigence dans les endroits restants, y compris les foyers de soins de longue durée, les hôpitaux et les transports en commun.

Le Dr Moore évalue cette date du 27 avril et a déclaré qu’il était «extrêmement logique» de maintenir ces exigences en matière de masques.

«Nous pensons que cette vague ne va pas s’estomper avant le milieu ou la fin du mois de mai et, par conséquent, nous envisageons une extension pour tous ces milieux à haut risque», a-t-il déclaré.

Accès au Paxlovid

Les autorités de la province ont annoncé lundi que toute personne de 70 ans et plus, les personnes de 60 ans et plus avec moins de trois doses de vaccin contre la COVID-19 et les personnes de 18 ans et plus avec moins de trois doses et au moins un facteur de risque comme maladie chronique peuvent maintenant être testées et évaluées pour le traitement.

Depuis janvier, les directives d’accès au traitement antiviral Paxlovid, et par conséquent aux tests PCR, sont limitées aux adultes immunodéprimés, aux personnes non vaccinées âgées de 60 ans et plus et aux personnes non vaccinées âgées de 50 ans et plus si elles sont des membres des Premières Nations, des Inuits ou des Métis ou présentent un ou plusieurs facteurs de risque.

L’accès au Paxlovid a pour le moment été largement limité aux centres d’évaluation clinique et aux fournisseurs de soins de première ligne, mais les pharmacies participantes commenceront à distribuer l’antiviral cette semaine.

Une personne qui fait partie des groupes visés et qui reçoit un résultat positif à un test de dépistage PCR ou à un test rapide doit être évaluée pour un traitement antiviral. Le traitement doit être commencé dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes.

Hausse des cas de COVID

Le Dr Moore a tenu sa première conférence de presse en plus de quatre semaines lundi. Cela fait suite à un rapport de Santé publique Ontario qui montre que les cas de COVID-19, les taux de positivité des tests et les hospitalisations ont augmenté depuis le 21 mars, date à laquelle la province a mis fin au port du masque obligatoire dans la plupart des espaces intérieurs.

«Il est encore impossible d’observer le plein impact de la levée du port du masque et d’autres mesures puisque l’accès aux tests PCR est limité et que et certaines données concernant les hospitalisations sont en retard», indique le rapport.

Le document propose de ramener le port du masque à l’intérieur et d’étendre les obligations de port du masque dans les environnements à haut risque.

Le rapport avertit également que le nombre d’enfants ontariens souffrant d’une maladie grave causée par la COVID-19 est susceptible d’augmenter compte tenu de la transmissibilité accrue du sous-variant BA.2 du virus, de la suppression des mesures de santé publique et de l’éligibilité limitée au vaccin avec l’administration de deux doses seulement chez les moins de 12 ans.

Le sous-variant BA.2 est désormais la souche dominante de la dernière vague de la pandémie, indique le document. La proportion d’échantillons identifiés comme BA.2 est passée de 12,3 % la semaine du 13 février à 54 % la semaine du 13 mars.

À Peterborough

Le Dr Thomas Piggott, médecin hygiéniste de Peterborough, en Ontario, a déclaré que la province devrait envisager de rétablir l’obligation de porter le masque et repenser son plan pour lever les mesures de santé publique restantes plus tard ce mois-ci.

«Il y a de nombreuses inquiétudes en ce moment, à la fois avec l’abandon des obligations de porter le masque dans le contexte actuel et aussi avec la possible levée d’autres mesures dans les prochaines semaines. J’espère que tout cela sera reconsidéré étant donné que la sixième vague est bien pire que les pires scénarios de modélisation de la table de consultation scientifique de l’Ontario», a-t-il déclaré lors d’une entrevue.

Les responsables de la santé publique de la région ont fortement recommandé que les gens continuent de porter des masques à l’intérieur, mais malgré tout, «nous ne constatons pas que la conformité est de retour à ce qu’elle était lorsque les exigences de port du masque étaient en place», a déclaré le Dr Piggott.

«La situation n’est pas si différente d’une région à l’autre, nous sommes dans cette sixième vague à travers la province. Et je pense qu’idéalement, la réponse serait au niveau provincial», a-t-il ajouté.

Surveillance des cas

La surveillance des eaux usées suggère que les cas sont en augmentation depuis la mi-mars jusqu’à la fin mars.

Le directeur scientifique du groupe de conseillers sur la COVID-19 de l’Ontario a déclaré que les dernières données sur les eaux usées suggèrent que les cas quotidiens sont d’environ 100 000 à 120 000.

Le Dr Peter Juni a mentionné la semaine dernière qu’on ne sait pas combien de temps durera cette vague, car les limites des tests rendent difficile de savoir combien de personnes ont été infectées et ont une certaine immunité.

Les hospitalisations pour la COVID-19 ont augmenté de 40 % la semaine dernière par rapport à la précédente.

La semaine dernière, la province a élargi l’admissibilité aux quatrièmes doses du vaccin contre la COVID-19 aux personnes de 60 ans et plus, ainsi qu’aux résidents autochtones et aux membres adultes de leur foyer. Le Dr Moore a déclaré qu’il avait reçu sa quatrième dose dimanche.

Les quatrièmes doses étaient déjà disponibles pour les résidents de maisons de retraite et de soins de longue durée et les personnes immunodéprimées en Ontario.